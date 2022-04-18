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” أخلاقُنا عِبءُ علينا “
” أخلاقُنا عِبءُ علينا “
بقلم / زينب مدكور
يقولون عن الإنسان: “إنه ذو طبيعة سيئة ”
إذا ماذا يعني ذلك بالضبط ؟
فالأخلاق بشكل عام هي طريقة لكيفية التصرف بشكل عام في موضوع ما ، وهي أيضا شكل خارجي للسلوك ، ومعالجة أفعال الآخرين ، والتعبيرات المستخدمة في الكلام ، ونبرة الصوت ، واللهجة إذا كانت حادة أم لا ، وطريقة المشي ، وحتى تعبيرات الوجه .
فدائما ما تشير ثقافة الأخلاق البشرية إلي أصل الأخلاق بداخل كل منا وإلى أي مدي يتم إكتسابها من خلال البيئة المحيطة والعائلات المُنشأة ، مما يعني ، قبل كل شيء ، السلوك الجيد والمحترم لجميع الناس ، بغض النظر عن مكانتهم ووضعهم الاجتماعي حيث أن الشرط الأساسي المطلوب للتواصل مع الجميع هو الرُقي والرقة ف المعاملة .
ولطالما كان من التفكير الشائع حول السلوكيات السيئة ، عادة التحدث بصوت عالٍ ، وعدم الشعور بالخجل من طريقة التحدث ، وعدم الخبرة في السلوك ، والعنف ، والكراهية الصريحة للآخرين ، وتجاهل مصالح ومطالب الآخرين ، شخص ما يفرض نفسه بوقاحة . وقهر رغبات الآخرين في مدي إختياراتهم ، وفقدان القدرة على التحكم في غضبهم ، وتعمد إهانة كرامة الناس من حولهم ، وقلة اللباقة في انتقاء كلماتهم ، وطريقتهم المزعجة والمهينة ف التعبير عن رغباتهم ، واستخدام ألقاب قبيحة ،
ففي مجتمعاتنا وما تربينا عليه
يعتبر التواضع وضبط النفس والقدرة على التحكم في تصرفات المرء والتواصل بلباقة مع الآخرين من الأخلاق الحميدة.
فالأخلاق هي رادع أساسي لكل جريمة تحدث ف المجتمع ولأنها سبب أساسي لبناء مجتمع سوي قادر علي تخطى الصعاب وبناء مستقبل خالٍ من أي عقبات فهى أساس بناء كل مجتمع ناجح وسوي فالأخلاق تبني إنسان ومن بعده يأتي المجتمع .
فأثر الأخلاق علي بناء مجتمع سوي وناجح يأتي من تقليل حدوث مشاكل يمكن أن تقضي علي العلاقات الجيدة حيث
تساهم الأخلاق في تقوية أساس المجتمع ، وتقلل من حدوث المشاكل الأسرية ، وتقلل من حدوث الجريمة في المجتمع ، فهي بمثابة رادع للإنسان ، وهي الحجر الأساسي الذي تقوم عليه القيم . ومن خلالها يتحقق الأمن الذي تسعى إليه المجتمعات والبلاد
ومن أثر الأخلاق أيضا نشر المحبة والصداقة والسلام بين الناس من خلال إجبار صاحبها على احترام الآخرين وعدم التمييز ضد حقوقهم ، ونشر المحبة والسلام نتيجة مهمة للأخلاق تساهم في نشر العدل والأمن والقضاء على كل الأسباب التي تسبب إلحاق الأذى بالناس ، وهذا هو أكبر رادع للإنسان ليكون صالحًا فالأخلاق تحمي الأساس الإجتماعي وتدعم تنميته نحو الأفضل .