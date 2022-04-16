من أجمل الليالي الرمضانية
قلمي. منى فتحي حامد – مصر
تحت رعاية أد. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لياليها الرمضانية الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله …
تضمنت الفعاليات فقرات متنوعة من المواهب في الشعر والغناء والموسيقى والفنون الشعبية
من بينها أغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد و أماسي شعرية للشعراء المتميزين و منهم الأديبة والكاتبة المصرية منى فتحي حامد ، والتي شاركت بعدة قصائد عن شهر رمضان المبارك، ومنها: قصيدة مبارك رمضان، قصيدة قطايف وقصيدة شهر الصيام و منها جزء :
خير أيامنا بالمكان و الزمان
إن نثرنا بِمدحه
لن تُكفينا أشهر و أعوام
أنزل فيه القرآن
هدى و رحمة من الرحمن
رضا و مغفرة ..تواصل أرحام
تراويح و صيام
يُمن و وبركات
شهر المحبة إكثار الحسنات
هبة و فضيلة. زكاة و صلاة
ما أجمل منه شهر الصيام
سؤال عن الأيتام
مُسنين و مُسنات
فرحة أبنائنا … الثناء و الدعاء
لجميع أرحامنا
مودة و عطاء
السماح و التوبة ..من رب العباد
يتخلل الاحتفالات ورش فنيه للأطفال ومعرض لكتب اصدارات مطبوعة ورقيا للشعراء والكتاب ..