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لغتنا العربية الجميلة و علامات الترقيم
لغتنا العربية الجميلة
و علامات الترقيم
بقلم
عاشق الثقافة
مجدى قاسم
بادىء ذى بدء نوضح أن الكثير منا لا يراعى الكثير من الأخطاء التى نقع فيها عند الكتابة مثل: علامات الترقيم
و بعض القواعد الإملائية و النحوية؛ لذا يسعدنا أن نعرج على بعض منها فنقول:
* المسافة بين الكلمات تعادل عدد واحد مسطرة، بمعنى مسافة واحدة فقط، أي ما يعادل حرفا واحدا، فنقول:
كتب محمد الواجب.
ولا نقول:
كتب محمد الواجب.
( لاحظ المسافة بين الكلمات الثلاث في الحالتين)
* لا مسافة مطلقا بين علامة الترقيم وما قبلها، فنقول:
زارنا سعيد.
ولا نقول:
زارنا سعيد .
( لاحظ مكان وضع النقطة في الحالتين)
كما نقول:
هل أنهيت دروسك؟
ولا نقول:
هل أنهيت دروسك ؟
( لاحظ موضع علامة الاستفهام في الحالتين)
* لا تغفل المسافة ما بين حرف النداء وما بعده، فنقول:
يا محمد
ولا نقول:
يامحمد
( لاحظ المسافة بين ” يا” و” محمد” في الحالتين)
* ولا تغفل المسافة ما بين علامة الترقيم وما بعدها، فنقول:
هل سمعته ينادي؟ أنا لم أسمعه.
ولا نقول:
هل سمعته ينادي؟أنا لم أسمعه.
( لاحظ المسافة بين علامة الاستفهام وما بعدها، في الحالتين)
* لا تضاف ياء المخاطبة إلا مع الفعل الأمر والمضارع، فنقول:
اسجدي، اكتبي، لا تكذبي، لم تسكتي…
ونقول:
يديكِ، قلمكِ، جزيتِ، سلمتِ، فيكِ، إليكِ، أنتِ…
ولا نقول:
يديكي، قلمكي، جزيتي، سلمتي، فيكي، إليكي، أنتي…