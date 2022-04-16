لغتنا العربية الجميلة

و علامات الترقيم

بقلم

عاشق الثقافة

مجدى قاسم

بادىء ذى بدء نوضح أن الكثير منا لا يراعى الكثير من الأخطاء التى نقع فيها عند الكتابة مثل: علامات الترقيم

و بعض القواعد الإملائية و النحوية؛ لذا يسعدنا أن نعرج على بعض منها فنقول:

* المسافة بين الكلمات تعادل عدد واحد مسطرة، بمعنى مسافة واحدة فقط، أي ما يعادل حرفا واحدا، فنقول:

كتب محمد الواجب.

ولا نقول:

كتب محمد الواجب.

( لاحظ المسافة بين الكلمات الثلاث في الحالتين)

* لا مسافة مطلقا بين علامة الترقيم وما قبلها، فنقول:

زارنا سعيد.

ولا نقول:

زارنا سعيد .

( لاحظ مكان وضع النقطة في الحالتين)

كما نقول:

هل أنهيت دروسك؟

ولا نقول:

هل أنهيت دروسك ؟

( لاحظ موضع علامة الاستفهام في الحالتين)

* لا تغفل المسافة ما بين حرف النداء وما بعده، فنقول:

يا محمد

ولا نقول:

يامحمد

( لاحظ المسافة بين ” يا” و” محمد” في الحالتين)

* ولا تغفل المسافة ما بين علامة الترقيم وما بعدها، فنقول:

هل سمعته ينادي؟ أنا لم أسمعه.

ولا نقول:

هل سمعته ينادي؟أنا لم أسمعه.

( لاحظ المسافة بين علامة الاستفهام وما بعدها، في الحالتين)

* لا تضاف ياء المخاطبة إلا مع الفعل الأمر والمضارع، فنقول:

اسجدي، اكتبي، لا تكذبي، لم تسكتي…

ونقول:

يديكِ، قلمكِ، جزيتِ، سلمتِ، فيكِ، إليكِ، أنتِ…

ولا نقول:

يديكي، قلمكي، جزيتي، سلمتي، فيكي، إليكي، أنتي…

و لنعلم جميعا أن لغتنا الجميلة يسر لا عسر!

ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها!

أنا البحر فى أحشائه الدر كامن!

فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتى؟!

و نعود لصلب مقالنا فنقول:

أنه من الكلمات المغلوطة التي شاع تداولها وهي لا تفيد المعنى المراد:

1_ تواجد

كثيراً ما نسمع كلمة تواجد ويقصد بها وجود الشخص في مكان معين، وهذا من التعابير الخاطئة فتواجد تعني إظهار الوجد وهو الحب الشديد أو الحزن..

2- مؤخراً

الصحيح أخيراً كأن يحصل الأمر في الفترة الأخيرة، أما مؤخرا فتعنى حصول الأمر بعد تأخير.

3- .النّفايات

والكثير يلفظها بكسر النون مع أن الصواب هو لفظها بضم النون نُفايات جمع نفاية على وزن فُعالة مثل قمامة.

4- تزوج من

خطأ شائع والصواب تزوج فلان بفلانة وليس منها حتى إن بعض المذاهب الفقهية تعتبر عقد الزواج التي تستخدم فيه صيغة “زوجت فلانا من فلانة” باطلا، وفي الآية القرآنية: “وزوجناهم بحور عين.

5- أخصائي

الأصح أن نستخدم اختصاصي، فنقول الدكتور فلان اختصاصي في أمراض الصدر مثلاً، فالفعل اختص اسم الفاعل منه اختصاصي.

و

*لعشـاق اللغة العربية*

معنى كلمة *مبروووك:

تُعتبرُ كلمة ( مَبْـروك)

من التهاني المتداولة الشائعة بيننا ونقصد بها الدعاء بالبركة والنّماء عند المناسبات السارّة..

هل هذا صحيح؟

الصحيـحَ من جهة اللّغة أن نقول :

*{مُبـارك}* أو *{بالبَـرَكة}

أو

*{ بارك الله لك أو فيك أو عليك }* .

أما *{ مَبـْروك }!

فإنها مشتقّة من :

*بَرَكَ البعير يَبْرُك ُبُروكًا*

أي :

*استناخ َ البعير وثبَتَ!*

فقولنا لشخص *{مَبـْروك}* يعني:

*بَرَك عليك البعير واستقرّ وثَبَتَ*!

فهذه العبارة في الحقيقة *دعاءٌ على الشخص*

لا *دعاءٌ لـه*!

و اختلاف المعنى واضح وضوح الشمس

أما قول :

*ألف ألف مبروك* يعني :

*ألف ألف بعير يبرك عليك.*

يعني سنين ونحن ندعو على بعضنا ونحن لا نشعر

ومن الحماس ألف ألف ألف مبروووووووك.

فقل عند التهنئة: *( مبارك )* ولا تقل *( مبروك )* .

وإليك النظم شعرا:

ولا تـقـل ـ مهنئاً ـ مبروك ُ

فـذاك فـي لـسـانـنا متروك

لأن مـعـنـاه بـعيرٌ قد بَرَك

عـلـيـك كِـدْنا بعدَه أنْ نَقْبِرَكْ

وإنـمـا الـصـحيحُ أن يقـالا

مـبـاركٌ عـلـى الـفتى ما نالا

أو بارك الله له فيما وهبْ

كلاهما قد صح من قول العربْ

تحية

للذين يكتبونَ (أنتَ – أنتِ) بدلاً من (انته – انتي)

و من الطرف فى هذا المقام أن محمود عباس العقادُ

وهو الأعلم باللغةِ العربية أضعاف معرفة الفراهيدي وسيبويه والجاحظ بها

كان يكتب ل ميّ زيادة

هكذا:

وكما “قلتي” يا مي!

والصواب: كما قلتِ يا مي …

وعندما أشارت ميُ لذلك

قال لها العقادُ:

مستحيل أن أكسرك

وأُفضّلُ أن أكسر اللغةَ العربية!

– تحية وتقدير لكل الأشخاص الذين يكتبون (عليكِ) بدلاً من (عليكي)

– تحية مباركة للذين يكتبون (إن شاء الله) بدلًا من (إنشاء الله)

– تحية مباركة للذين يكتبون (مبارك) بدلًا من (مبروك)

– تحية حب للذين يراعون النحو في كتابة منشوراتهم … ويعلمون أن الشدّة حرف لا يجوز تجاهله!

– تحية إجلال للذين يعلمون أن التاء المربوطة ليست هاءً، وأنّ الهاء ليست تاءً مربوطة.

– تحية توقير لأولئك الأشخاص مهما كانت (الظروف) وليست (الضروف).

– تحية لهؤلاء الأشخاص (قولاً و فعلاً) وليس (قولن و فعلن).

– تحية وتعظيم و سلام لمن يكتبون (إنا لله وإنا إليه راجعون)

ولا يكتبونها (إن لله وإن إليه راجعون).

– تحية رقيقة رقراقة لمن يكتبون (واللهِ) ولا يكتبونها (واللهي).

– تحية للذين يكتبون (اللهم صلِّ) وليس (اللهم صلي).

– تحية للذين يكتبون (شكراً) وليس (شكرن).

– تحية للذين يكتبون (الحمد لله) وليس (الحمد الله).

جووجلات تعظيم سلام وتحية لمن

لا ينطقون الكلمات العربيةً بطريقةٍ شائنةٍ.

فلا يقولون

زَخَم

بفتح الخاء

وهو خطأ

و يقولون الصواب

زَخْم

بتسكين الخاء

علماً بأن زخم بتسكينِ الخاء معناها : الكثير

أما زخم بفتحِ الخاء فمعناها “رائحة سيئة”.

جووجلات تعظيم سلام وتحية لمن يستعملون

كلمة “قفطان”

وهم يعرفون مصدرها.

والمصدر هو

“قفط.

و “قفط” مدينة فى صعيد مِصْرَ

كانت هى المكان الذى أنتج أول “قفطانات”

وظل مصدر أي و كل قفطان منذ قرون.

و

“قفط”

هى مصدركلمة “قبط”

أي : مِصْرَ

وتحول الباء لفاء

والعكس

مفهوم

لمن يعرف اللغة اليونانية

ف

حرف الفاء

فى كل هذه الكلمات

أفلاطون

و

فيثاغورس

و

الفيوم

و

قفط

ينطق فى اليونانية : b أو p

جووجلات تعظيم سلام وتحية لمن يعرفون أن الترتيب الأبجدي هو:

ابجد هوز ححطى كلمن…………………..

و ليس:

ابتث حج…………….

و أخيرا و ليس آخرا

نقول:

أن لغتنا العربية الكريمة!

لغتنا الجميلة!

الجليلة النبيلة العظيمة وجب و توجب علينا إكرامها و تكريمها و تعظيمها كما أكرمتنا و كرمتنا

و عظمتنا

و لما لا و هى لسان العرب لغة الضاد لغة القرآن الكريم و لغة أهل الجنة

لذا يتوجب على كل عربي أن يفخر و يفتخر بل و يتفاخر بلغته فيستخدمها فى حياته اليومية و مراسلاته العامة و الشخصية و أن يطلق حروفها و كلماتها و عباراتها على كل مسمياتنا بعيدا عن مسميات الفرنجة التى لن نعرض لها حتى لا نساعد على المزيد من انتشارها !

علينا حتما و فورا تفعيل القوانين الخاصة بمنع إطلاق المسميات الافرنجية على منشآتنا و مؤسساتنا و مدارسنا و مصانعنا و شوارعنا……….

بل علينا أن نعمل على نشرها و انتشارها عبر كل الوسائل المسموعة و المسطورة و المرئية حيث أنها لغة عالمية أصيلة و أصلية

علينا أن يسعدنا تمام السعادة و يسرنا جم السرور

أن نسطر كل ما يبهج و يسعد و يغبط ويسر عن لغتنا العربية الجميلة لغة الضاد العريقة هذه اللغة النبيلة العظيمة الجليلة الجميلة الكريمة التى نهلت من نبع السماء ما منحها الخلود فهى لغة القرآن الكريم

لغة اقرأ ………..

لغة نون و القلم و ما يسطرون…………

لغة علم الإنسان ما لم يعلم……………….

فهى لغة المعرفة و الفكر و الثقافة لغة العلم و العالم و المعلم و التعليم و التعلم

لذا علينا أن نجد و نكد و نجتهد فى العلم و التعلم لنصيغ مصطلحات لغوية عربية تتماسى و ركب الحضارة بديلا عن المصطلحات الافرنجية

لذا توجب أن يكون التجديد و التطوير و الإبداع و الاكتشاف و الإختراع عربيا حتى نكون مصدرين للغة و للعلم و الحضارة

لا مستوردين لها !

حتى نكون متبوعين لا تابعين !

فاعلين لا مفعولا بهم !

فلغتنا هى التربة الخصبة للنتاج الفكرى الاسلامى حيث تتمتع بثراء كبير فى الادوات والمفردات والمشتقات

أنا البحر فى أحشائه الدر كامن

فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتى

وذلك قد أضفى عليها من الحيوية والمرونة ما جعلها تستجيب لومضات العقول ونبضات القلوب فهى لغة أولي الألباب أرقى اللغات السامية

فبعد أن كانت محصورة في جزيرة العرب

فلما جاء الإسلام سارت خلفه و انتشرت باءنتشاره و ذاع صيتها شأنها شأن معالم الحضارة

و نوضح ما ذكرنا عاليه فقد تقرر الإحتفال باليوم العالمى للغة العربية يوم ١٨ ديسمبر من كل عام وفقا للقرار رقم ٣١٩٠ الذي أصدرته الأمم المتحدة فى ديسمبر سنة ١٩٧٣ بناء على اقتراح من المملكة المغربية

و المملكة العربية السعودية و الذى أوجب إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للعمل داخل الامم المتحدة وكان أول مرة يحتفى بها فى عام ١٩٧٣

* و من يمن الطالع

و نحن نتحدث عن اليوم العالمي للغة العربية أن نزف فرحة نجاح مصر فى تسجيل الخط العربي على قوائم تسجيل التراث الثقافى العالمى غير المادى باليونسكو !

وتعد اللغة العربية من أقدم اللغات السامية و أكثرها تحدثا و أكثرها انتشارا و زيوعا فيتحدث بها أكثر من ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون نسمة

بل أن الكرة الأرضية تتكلم العربية من خلال نحو ملياري نسمة يقرأون القرآن الكريم باللغة العربية

* حقا

الأرض بتتكلم عربي !

فهى لغة القرآن الكريم ولا تتم الصلاة إلا بها وقد كتب بها أكثر الاعمال الدينية الفكرية سواء اليهودية أو المسيحية والإسلامية كما تتميز اللغة العربية بقدرتها على إحتواء اللغات الأخرى ففيها خاصية الترادف والتضاد والمشتركات اللفظية وكذلك الطباق والجناس والمجاز

وتعد اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية جمعاء

فلغتنا العربية

لغة الضاد يسر لا عسر

و نحن نملكها كما كان القدماء يملكونها

فهي الأم لكل اللغات، هي الرمز، هي الهوية،

إنها اللغة العربية فخر كل لسان عربي يغوص في بحر العلم و التعليم و التعلم و الفكر والمعرفة، شعار العزة لكل من ينتمي لتلك الحضارة العريقة.

فاللغة العربية هى الميراث الفكري العظيم، والوعاء الحاضن للموروث العربي بكل جوانبه النقلية والعقلية، هي مرآة نهضة الأمم والدرع الحامي لتراثها وتاريخها، فلا أحد يمكنه أن ينكر أن وجود الأمة مرتبط بوجود لغتها، فلا بقاء لأمة يتخلى أهلها عن لغتها.

* وستظل حماية اللغة العربية واجب قومي وديني في آن واحد، فاللغة العربية هي السياج المتين الذي يحميها من آثار الاندثار و الإنقراض، ومناهضة لأغراض خبيثة تحاول طمس الهوية العربية، مما يستدعي توعية الجماهير العربية وتعريفهم بذلك الخطر الذي يُهدد هويتهم وثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم من خلال إدخال المسميات الغير العربية لتتغلغل داخل حياتنا

لذا نوصى بتجريم هذا الفعل البشع الشنيع

* و يسعدنى فى هذا المقام الرفيع و فى رحاب صاحبة العزة و الدلال لغتنا العربية لغة العظمة و الجمال

أن أعرض أبيات من الشعر للأخ العزيز الغالى صاحب المقام العالى القيمة والقامة ورمزا لعلو الهامة العلم العالم العلامة اللواء مهندس الأديب الشاعر الفهامة

ماهر عبد الواحد الذى قال :

بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للغة العربية، أهدي إليكم

قصيدة “عَاشِق الضَادِ”

والتي ضمنتها في

ديوان “سِباقات تحت المطر”

—

الضادُ أعْشَقُها و أهْواها

يَسْمو إليها مَنْ رأى فاها

وبها أُصُوغُ الوَزْنَ في طرَبِ

يَشْدو بهِا صُنَّاجَةٌ آها

تحْوي جَمَالا مِنْ مَعَانيها

ببلاغَةٍ تُثْري حَشاياها

—

قدْ حَرَّكتْ بالنَفْسِ أشْواقا

والسِحْرُ يَخْرُجُ مِنْ ثناياها

أخْبارُها وكلامُها كنــزٌ

والقوْلُ سِحْرٌ فيهِ مَعْناهَا

فيها البلاغة حَرَّكتْ قلبي

عِشْقاً لها مِنْ حُسْنُ مَغْزاهَا

—

فيها القواعِدُ ألهَبَتْ فِكري

مَنْظومَة والسَبْكُ حَلاها

عِنْدَ التبَحُّرِ في مَنازِلِها

فِكْرٌ لها فالرَبُّ سوَّاها

قرْآنها يَسْمُو بنا شَوْقا

والنفسُ تعْلو حِينَ تغشاهَا

—

أمَّا الكتابَةُ عَن مَعَانيها

سِحْرُ العَطايَا مِنْ خبايَاها

نُظِمَتْ لها سَبْكٌ قوانينُ

وَضُحَتْ لنا سُبُلٌ لمَعْناهَا

يَا عَاشِقا نالَ المُنى هيا

نُعْلِي لها فِكْرًا مُحَياها

—

انْظرْ إلى دِيوَانِنا فكـرٌ

تاريخَ مَنْ بالشِعْرِ أدَّاها

كمْ مِنْ علومٍ دُوِّنَتْ عِلما

فِكرًا وربُّ العَرْشِ نجَّاها

لغةٌ بِكُلِّ الحُسْنِ تطلِعُ

رُوحٌ لها والفِكرُ عَلاها

—

لا تهْمِلنَّ الضَادَ مِنْ سَفهٍ

فهى الحَياةُ فكيفَ ننسَاها

فيها الحَوَادِثُ سُجّلتْ كتبا

هِىَ كالديَارِ ونحْنُ سُكناها

كمْ منْ بيانٍ صيغَ كالسِحْرِ

فيهُزُّنِي طرَبا مُؤَدَّاها

حفظكم الله وحفظنا وحفظ الله مصرنا و عالمنا

و حفظ الله لغتنا العربية

لغة الضاد وحفظ الناطقين بها عبر الزمان و المكان

فنحن بحاجةٍ (فى مِصْرَ) لتعليم التلاميذ من صغرِهم عيوبَ النطقِ المصري لعددٍ من حروفِ اللغةِ العربيةِ مثل:

“الثاء” و “الذال” و “الظاء”.

فهم لا يخرجون اللسان كما ينبغي.

وأيضاً مثل “السين” التى ينطقها المصريون وكأنها “صاد” (مثال : “أسوان” التى ينطقونها وكأنها “أصوان”). وأخيراً و ليس آخرا ، مثل:

“القاف” التى تنطق فى مِصْرَ نطقاً ما بين “الكاف” و “القاف”.

* بعيدا عن داء التفرنج و تسمية المحلات و الشوارع بل و الإنسان بمسميات غير عربية قد تطيح بالهوية

و إلى تكملة و بقية

إن كان فى العمر بقية إن شاء الله و بإذن الله

والله الموفق والمستعان

لحضراتكم و لحضراتكن جميعا منا أطيب المنى.

و إلى الملتقى على خير إن شاء الله و بإذن الله.