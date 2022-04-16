عاجلمحافظات

امسية شعرية في حب مصر بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

امسية شعرية في حب مصر بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

كتب محسن علي

تحت رعاية أ.د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، فى إطار الإحتفالات بليالى رمضان الثقافية والفنية فى جميع المواقع الثقافية، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث يواصل قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، احتفالات شهر رمضان المعظم ،

تضمنت امسية شعرية في حب مصر أدارها الكاتب الكبير نعيم الاسيوطي، بحضور الاديب العربي الكبير الاستاذ الدكتور مصطفي رجب وشاعرة بورسعيد الشاعرة فاتن متولي، و30شاعر وقاص من نادي أدب أسيوط،

وتناولت الندوة إلقاء العديد من القصائد الشعرية ، والقصص لجميع الشعراء، كما قدم الشاعر أحمد الشافعي قصيدة رثاء لروح الشاعر الكبير الراحل غزال الشعر العربي الشاعر مصطفي حامد ومجموعة كبيرة من الأشعار والقصص في حب مصر بمناسبة ذكري العاشر من رمضان،

وذلك بحضور كوكبة كبيرة من القيادات الثقافية، ا.د وجدي رفعت نخلة عميد كلية تربية نوعية، ا. معانى محمود مدير عام الإقليم ،أ. جلال ابو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج ، ومديرى الإدارات، والمتابعه بالإقليم، والصحفيين والاعلاميين،

اعقب ذلك ادإقامة مسابقة ثقافية إعداد هبه عبود، اسلام محمد وتم توزيع جوائز رمزية للمتميزين، أعقبها العديد من الورش الفنية منها ورشة تعليم التلي للأطفال تدريب ياسمين جاد،و ورشة فنون تشكيلية للفنان ابراهيم حسين عن فانوس وزينة رمضان، واعقبها تقديم مسرح عرايس وماريونيت وماسكات وفقرة المهرج ومسابقات والعاب ترفيهية للاطفال للفنان محمد راتب وفقرة عرض مواهب الاطفال وفقرة البلياتشو تلا ذلك عرض تنورة واعقب ذلك عرض لفرقة الموسيقي والكورال للطفل تدريب المايستروا نصر الدين احمد سيد واشراف اداري جمال جلال وفي مجال الاون لاين تم تقديم ورش تلي واشغال فنية تعليم كورشيه وتعليم خط عربي وتنمية بشرية وشعر وقصة قصيرة .

Post Views: 16
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of كريم نور ينتهي من تصوير مشاهده بمسلسل “في بيتنا روبوت 2”

كريم نور ينتهي من تصوير مشاهده بمسلسل “في بيتنا روبوت 2”

منذ ساعتين
Photo of البرلمان الصومالي يستعد لتعيين رئيس جديد للبلاد

البرلمان الصومالي يستعد لتعيين رئيس جديد للبلاد

منذ ساعتين
Photo of خواطر اون تايم الرحمه ام الحب

خواطر اون تايم الرحمه ام الحب

منذ 15 ساعة
Photo of لغتنا العربية الجميلة و علامات الترقيم

لغتنا العربية الجميلة و علامات الترقيم

منذ 17 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!