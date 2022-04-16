امسية شعرية في حب مصر بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل
كتب محسن علي
تحت رعاية أ.د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، فى إطار الإحتفالات بليالى رمضان الثقافية والفنية فى جميع المواقع الثقافية، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث يواصل قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، احتفالات شهر رمضان المعظم ،
تضمنت امسية شعرية في حب مصر أدارها الكاتب الكبير نعيم الاسيوطي، بحضور الاديب العربي الكبير الاستاذ الدكتور مصطفي رجب وشاعرة بورسعيد الشاعرة فاتن متولي، و30شاعر وقاص من نادي أدب أسيوط،