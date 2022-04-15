(سورة الإسراء والمسجد الأقصى المبارك )

( سورة الإسراء والمسجد الأقصى المبارك )

بقلم الكاتب المصري

احمد ابراهيم النجار

(بسم الله الرحمن الرحيم )

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1 الإسراء)

مما لا شك فيه أن المسجد الأقصى المبارك هو قضية دينية وليست قضية سياسيه تهم أكثر من مليار ونصف مسلم بإختلاف مذاهبهم وفرقهم اتجاهاتهم .

مما يجعل حاله من الغضب

فى قلوب المسلمين مما تفعله قوات الإحتلال الصهيوني والتصعيد المستمر

داخل المسجد الأقصى وعرقلة الصلاة وحرية العبادة داخل الحرم القدسي الشريف .

هو إجرام بكل ما تحمله

من كلمة إعتداء فى فجر

هذا اليوم

على المصلين اكثر من مائه وخمسون أصابه بالرصاص المعدني المطاطي من جنود الإحتلال المجرم مما يؤدي

إلى إنفجار الوضع بأقتراب الفصح اليهودي واستفزاز المستوطنين الصهاينه بذبح الأضحيه اليهوديه داخل باحات المسجد الأقصى والتحريض والسماح والحماية من جنود الإحتلال للمتطرفين الصهاينه بالدخول وتأدية الطقوس الدينية واستفزاز وقمع العدوان الصهيوني للمصلين المسلمين .

فى مكان العبادة وهو إنتهاك صارخ وتصعيد ممنهج يتحمل مسؤوليته الجانب الصهيوني الذى قام بأعتقال اكثر من 450

وإصابة أكثر من 152 .

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4 الإسراء)

تلك هي الصهيونيه التي لا تحترم القانون الدولي إذا كان هناك قانون دولي عادل وشامل وليس الكيل بمكيالين وغض البصر

عن ما تقوم به قوات الإحتلال الصهيوني المجرم على النساء والأطفال والرجال والمسنين.

بدون رحمه مما يؤدي إلى إنفجار الوضع واقتراب إنتفاضه قادمة فى ظل الممارسات الصهيونيه الإجراميه والتضيق والضغوط والعنف الممنهج والأغتيالات الشباب والنساء الذي يقابله حاله من الضغط النفسي والغضب من جانب الشعب الفلسطيني الأعزل

الذي يقوم بعماليات إستشهاديه

بسبب الظلم الواقع عليهم .

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5 الإسراء)

ترسانه غاشمة مجرمة تستخدم على شعب إحتلت أرضه من عصابات صهيونيه .

شعب فلسطيني يقاوم من أجل أرضه التى أُغتصبت شعب يقاوم من أجل المسجد الأقصى المبارك قبلة الإسلام الأولى وهى مسري رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والصلاة ب 124ألف نبي هى القضية الدينيه التي تهم مليار ونصف مسلم قلوبهم متعلقه بالمسجد الأقصي المبارك فهذا الإحتلال الصهيوني يعتقد مع مرور الأجيال يستطيع أن ينزع من القلوب حب الأقصي .

ولكن تخرج أجيال متشبعه

بحب فلسطين والمسجد الأقصى وكراهية الإحتلال الصهيوني المجرم الذي يمارس كل أنواع العنف فلا تطبيع أو سلام مع كيان مجرم يسرق الأرض ويقتل الناس ويهدم المنازل ويقوم بالتغير الديمغرافي بشتي الطرق لتهويد القدس لتكون عاصمة أبدية للكيان الصهيوني المجرم .

ولكن إرادة الله فوق الجميع ستبقى القدس عربيه وسيبقي المسجد الأقصى يعلو فوق مأذنته وفى أركانه الله أكبر آلله أكبر لا إله إلا الله فلا يستطيع كائن من كان يقوم بتغير خريطة القدس ولا تهويدها مهما كانت قوته وماله ونفوذه نحن الشعوب العربيه والإسلامية نرفض التطبيع بشتى أنواعه مع الكيان الصهيوني المجرم .

و لأن قوة الله أكبر من الجميع

وعد الله بالنصر .

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5 الإسراء)

ولا تستطيع أي قوة عسكرية مهما كانت أن تنتصر على شعب يقاوم من أجل أرضه ومقدساته الإسلامية .

فإذا كان العدو الصهيوني يستطيع ان يحارب شعب بأكمله فلا يستطيع وكل ما يفعله هو سلاح الطيران ولكن على الأرض فالهزيمة مؤكده كما حدث من قبل لأن من يدافع عن حق يكون هو الأقوى ولكن من يدافع عن باطل فهو باطل كما أن الإحتلال الصهيوني هو مغتصب لأرض

غير أرضه والتاريخ يدوّن شعب الشتات كيان وليست دولة .

ووثيقة نابليون بونابرت ووعد بلفور وعصابات الإجرام الصهيوني التي وقفت بجانبها القوة العظمي وأوروبا ومجلس الأمن الدولي لزرع السرطان

في جسد الأمة العربية .

ولكن إنها إرادة الله لتكون أرض الميعاد ووعد آلله فى سورة الإسراء .

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6 الإسراء)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7 الإسراء).

مهما طال ليل الظلم فنور الحق أني ووعد آلله فى سورة الإسراء أتي ونصر الله آتي تحيا فلسطين تحيا القدس عربيه .

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8 الإسراء)