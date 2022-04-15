السوشيال ميديا تطيح بالصحافة الورقية.. الصحفي “مصطفى هواش” يوضح في سطور أسباب تغير توجهات الجمهور
كتب – سما سمير
قال الكاتب الصحفي مصطفى هواش أن الهاتف المحمول أصبح في يد الجميع مما يتابعون من خلاله كل جديد وقت حدوثه، وهو ما جعل الصحافة الورقية في غرفة الإنعاش تعاني العزوف كل يوم، كما أن إطلاق تطبيق فيسبوك لميزة “البث المباشر” جعل المشاهد في قلب الحدث فور حدوثه -إن لم يكن وقته أو قبله-. كما إن الجمهور بات يعتمد كليًا وجزئيًا على الإعلام الاكتروني وتصفح الأخبار ساعة بساعة عبر منصات “السوشيال ميديا”، والتي بدورها لعبت دورًا كبيرً في رواج صناعة الخبر بشكل جديد، بل وحدّثت العديد من الصحف المصرية العريقة من أسلوبها وطريقة عرضها لتتوائم مع طبيعة “السوشيال ميديا”.
كل ما سبق وضع الجرائد والصحف الورقية في وضع متأخر معزولاً يراه الكثير بوصف “أخبار بايته”، مع الأخذ في الاعتبار بعدد قليل من كبار السن والذين اعتادوا صباحًا شراء الجرائد ومحاولتهم حل الكلمات المتقاطعة مع فنجان قهوة.