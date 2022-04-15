السوشيال ميديا تطيح بالصحافة الورقية.. الصحفي “مصطفى هواش” يوضح في سطور أسباب تغير توجهات الجمهور

كتب – سما سمير

قال الكاتب الصحفي مصطفى هواش أن الهاتف المحمول أصبح في يد الجميع مما يتابعون من خلاله كل جديد وقت حدوثه، وهو ما جعل الصحافة الورقية في غرفة الإنعاش تعاني العزوف كل يوم، كما أن إطلاق تطبيق فيسبوك لميزة “البث المباشر” جعل المشاهد في قلب الحدث فور حدوثه -إن لم يكن وقته أو قبله-. كما إن الجمهور بات يعتمد كليًا وجزئيًا على الإعلام الاكتروني وتصفح الأخبار ساعة بساعة عبر منصات “السوشيال ميديا”، والتي بدورها لعبت دورًا كبيرً في رواج صناعة الخبر بشكل جديد، بل وحدّثت العديد من الصحف المصرية العريقة من أسلوبها وطريقة عرضها لتتوائم مع طبيعة “السوشيال ميديا”.

كل ما سبق وضع الجرائد والصحف الورقية في وضع متأخر معزولاً يراه الكثير بوصف “أخبار بايته”، مع الأخذ في الاعتبار بعدد قليل من كبار السن والذين اعتادوا صباحًا شراء الجرائد ومحاولتهم حل الكلمات المتقاطعة مع فنجان قهوة.

في البداية، أين ولد الكاتب الصحفي مصطفى هواش؟

أنا من مواليد 15 يناير 2004م، بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

– متي بدأ مصطفى هواش في العمل الصحفي؟

بدأت مسيرتي الصحفية عام 2017م من خلال موقع “الديوان نيوز “، بعدها تنقلت بين عدد من المؤسسات الصحفية أبرزها جريدة بلدنا اليوم والتي وضعتني على طريق الصحافة الاحترافية، تلاها صحيفة العاصمة واستمريت بها أكثر من عامين ونصف وكان لقادتها الفضل في إثقال معلوماتي وخبراتي الصحفية، ثم انتقلت بعد ذلك لعدد من المواقع الإلكترونية، وحاليًا ضمن كتيبة عمل موقع بلدنا اليوم.

– الكاتب الصحفي مصطفى هواش رغم صغر سنك إلا أنك تتمتع بثقة متابعيك، ما السر وراء ذلك؟

العُمر ليس له علاقة بثقة المتابعين، ولكن المحتوى ورجاحة الرأي والاهتمام بما يشغل الناس هو المعيار، ومن ثم تقديمه بشكل سهل وسلس، ويكون عامل الجذب والبوصلة التي تجعل المُتابعين مُهتمين بكل جديد.

كيف اكتسب مصطفى هواش مصداقيته لدى الجمهور.. وهل العلاقات القوية بالمصادر ساعدتك في ذلك؟

قوة الصحفي تكُمن في قوة المعلومات المُقدمة للجمهور ومصداقيتها، وليس من المهم أن تكون المصادر رفيعة المستوى في البداية، فالمصدر سيأتي بنفسه إذ ما اقتحمت الموضوعات المهمة وجعلتها متاحة للقارئ، هنا سيتحرك ذات الصلة الأقرب محاولاً الوصول للصحفي لتوضيح الصورة -من وجهة نظره- حتى لا يحدث ضده أي نقد حال كان هناك تقصيرًا يطاله.

مع الوقت سيتكوّن لدى الصحفي شبكة مصادر كبيرة، ومن خلالها يمكن زيادة العدد وتحديث دائمًا، ومع كل حدث يكون الصحفي في صدارة اهتمامات القراء للحصول على المعلومات المرتبطة بموضوع بحثهم.

– الكاتب الصحفي مصطفى هواش ما هي علاقاتك بالقنوات الفضائية؟

قمت بتقدم برنامج كبسولة طبية علي قناة مصر الحياة، وكان البرنامج يهتم بآخر المستجدات العلمية والطبية وتأثيرها على حياتنا اليومية مع اختصاصيين في مجال الصحة والطب والأبحاث، والتي من خلالها تكريمي من إدارة قناة القناة.

– ذاع صيتك علي وسائل التواصل الاجتماعي ما هو السبب؟

أنا أحد المهتمين في مجالات الصحة والكوميدي، والقضايا الفلكية والوطنية والأثرية والتاريخية، ولي العديد من المقالات التي نشرت في الصحف الوطنية والعربية وخاصة في “لا وقت للضياع” كواحد من كتابتي، كما كان لي مقالات دورية في عدة مجلات مصرية، منها مقال علمي شهري عن أصوله وإنجازاته البارزة.