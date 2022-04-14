معهد فتيات العمرانية وجهاز الرعاية الطلابية يكرم الفائزين بالمركز الاول على مستوى الجمهورية

كتب : عمرو حسين

صرح الإعلامى خالد الدومه أمين عام مجلس الوحدة العربية لدعم السلام وحقوق الإنسان بأنه معهد فتيات العمرانية الاعدادى الثانوى الازهري ,وجهاز الرعاية الطلابية الفائزين بالمركز الاول على مستوى الجمهورية عن مسابقة أوائل الشهادة الثانوية القسم الأدبى وقام جهاز الرعاية الطلابية بتكريمهم فى 15مايو مقر إنعقاد المسابقات وتم اليوم تكريمهم بمعهدهم اليوم بقيادة مديرة المعهد ” نجوى عثمان محمد” بحضور الدكتور” سمير ابو الخير” رئيس الاداره المركزيه لمنطقة الجيزه الازهريه ومدير التعليم الثانوى بالمنطقة ومدير شؤون القران الكريم بالمنطقه ، وأضافت مديرة معهد فتيات العمرانية نجوي عثمان محمد

بأنه المعهد كرم الاول الطالبة “وسام احمد حسني عبدالباقي” و الطالبة “ندي عبدالناصر حسين”, و الطالبة ياسمين احمد بيومي .

وعلى هامش الاحتفالية إنعقد مسابقة تحدى القراءة العربى على مستوى الجيزة فاز معهد فتيات العمرانية الإعدادى الثانوى بالمركز الأول والثانى والرابع والخامس والتاسع وتم تكريم الفائزات بالمسابقة وتأهلهم للتصفية على مستوى الجمهورية من إدارة المعهد ومعلمى المعهد تحت رعاية الدكتور سمير ابو الخير رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزه الازهريه ورعاية مديرة المعهد لتحفيزهم وحثهم على إستمرارهم وجاء اسماء الفائزين الطالبة “هاله احمدرجب” والطالبة “ابتهال اشرف محمود” والطالبة ” ايمان احمد حسني ” والطالبة ” الاء اشرف ابراهيم” والطالبة ” هاجر هاني كمال ”

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وأثنى “خالد الدومة”، أمين عام مجلس الوحدة العربية لدعم السلام وحقوق الإنسان على مستوى الأداء المشرف من الحيادية والشفافية فى التقييم للطلاب فى المسابقة على مستوى المنطقة، مشددًا على ضرورة الاستمرار على النهج نفسه للحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية.دائماً

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وقال الدومة، إن هذه الاحتفالية من شأنها تكريم المتميزين في المعاهد الازهرية بجانب تكريم الكوادر البشرية من العاملين بالأزهر الشريف وتكريم الشخصيات التي أثرت العمل في القطاع الأزهري.