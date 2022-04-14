سحر وموهبة Geo Safix يسلط الاضواء عليه!
كتب: خالد البسيوني.
بقدرة كبيرة علي تطويع الالات الإيقاعية وموهبة في المزج بين الموسيقي الشرقية بالغربية فهو يعشق تحويل الاغاني الانجليزيه بخلطه عربيه علي مثال خلط الايقاعات الشرقيه مثل المقسوم والصعيدي بالموسيقي الهاوس، يملك Geo Safix سرعه بديهيه في الموسيقي تفوق الخيال فهو قادر علي الارتجال في اي لحظه.
بدأ Geo Safix شغفه في سن ال ١٤ سنه واحترف في سن ال ١٧ سنه بآلاته الدربوكه تمكن ان يخلق هويه خاصه ويعزف البركشن الي جانب كبار النجوم العالمين، قام بزياره العديد من دول العالم ليبحث عن مكونات جديده يضفها علي الايقاع ويحقق تميز بالعزف جعل من اسمه علامه في عالم الفن.