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سحر وموهبة Geo Safix يسلط الاضواء عليه!

سحر وموهبة Geo Safix يسلط الاضواء عليه!

كتب: خالد البسيوني.

بقدرة كبيرة علي تطويع الالات الإيقاعية وموهبة في المزج بين الموسيقي الشرقية بالغربية فهو يعشق تحويل الاغاني الانجليزيه بخلطه عربيه علي مثال خلط الايقاعات الشرقيه مثل المقسوم والصعيدي بالموسيقي الهاوس، يملك Geo Safix سرعه بديهيه في الموسيقي تفوق الخيال فهو قادر علي الارتجال في اي لحظه.

بدأ Geo Safix شغفه في سن ال ١٤ سنه واحترف في سن ال ١٧ سنه بآلاته الدربوكه تمكن ان يخلق هويه خاصه ويعزف البركشن الي جانب كبار النجوم العالمين، قام بزياره العديد من دول العالم ليبحث عن مكونات جديده يضفها علي الايقاع ويحقق تميز بالعزف جعل من اسمه علامه في عالم الفن.

نشأ Geo Safix في عائله فنيه من الطراز الاول “بيت الصافي”، فكره مختلف دائماً عن المتوقع فهو يهتم بأدق التفاصيل في ال design و ال light system رغم انه كان في بدايه الامر يغني مع البركشن في الامارات العربيه المتحده ولكنه قام بتطوير ملحوظ جعل منه اول من مزج بين الايقاع وال light system في العالم العربي.

ولذلك فهو يعتبر نموذج مختلف ويستحق الإشادة به في وطننا العربي، ولا أدري هل التقصير الإعلامي في حقه شيء مقصود أم محض صدفة أو تقصير من المهتمين بإظهار المواهب الفاذة في الوطن العربي، سيستمر هذا السؤال في التكرار حتى نجد له إجابة مقنعة، وإلى أن نجد سنكون نحن صوت هؤلاء المواهب والنماذج الناجحة دائماً.

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