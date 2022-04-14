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جامعة سوهاج تعلن الجدول الزمني للترشح لمنصب عميد كلية الزراعة

جامعة سوهاج تعلن الجدول الزمني للترشح لمنصب عميد كلية الزراعة

سوهاج . محمد عليو

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الجدول الزمني للترشح لمنصب عميد كلية الزراعة، والذى يستمر في الفترة من ١٣ إلى ٣٠ أبريل الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه بدءًا من يوم السبت القادم الموافق ١٦ من شهر أبريل، سيتم تلقي طلبات الترشح وملفات التقديم بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة، على أن يتم غلق باب الترشيح السبت الموافق ٢٣ من أبريل الجارى.

وأضاف عبدالخالق، أن الثلاثاء الموافق ٢٦ من أبريل سيتم فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، على أن يتم تلقي الطعون يوم الأربعاء الموافق ٢٧ من نفس الشهر، يليه الخميس ٢٨ ابريل سيتم البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، مشيراً إلى أن إعلان الجدول الخاص بعرض المرشحين لبرامجهم سيكون يوم السبت الموافق ٣٠ من أبريل.

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