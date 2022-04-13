فخامة الرئيس؛ و حياة كريمة!
؛ و ميناء صيد العزيزة المنزلة الدقهلية.
بقلم
عاشق الثقافة
مجدى قاسم
فى الوقت الذى بح فيه صوت فخامة الرئيس الزعيم
عبد الفتاح السيسي
مشددا على القيادات و المسئولين تبنى المشاريع التى تعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين عامة؛ و للشباب خاصة؛
نجد أن الواقع يسير فى الإتجاه المعاكس تماما!
لأسباب غير مفهومة!
والملخص يتمثل فى:
أن قريتنا العزيزة مركز المنزلة محافظة الدقهلية و البالغ تعدادها السكاني ما يربو على سبعين ألف نسمة؛
نصفهم من صيادى( صائدي ) الأسماك؛
كان لهم أقدم ميناء صيد على بحيرة المنزلة؛ ومازالت الثروة السمكية تتقاضى إيجاره حتى الآن من جمعية صيادى العزيزة !
لذا فقد انتهزت جمعية صيادى الأسماك بالعزيزة فرصة تبنى سيادة الرئيس الزعيم
عبد الفتاح السيسى مشروعات تطوير بحيرة المنزلة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ وطلبت إعادة إنشاء وإحياء ميناء صيد العزيزة ضمن خطة التطوير لتوفير لقمة العيش لهذه الكثافة السكانية العالية؛ و إيجاد و توفير فرص عمل انتاجية حقيقية لأبنائهم والذين عادوا من الدول العربية و الأوروبية بعد الأزمات الأخيرة؛ و ما يترتب عليها من خطر على الأمن الإجتماعى بسبب البطالة. و رغم أن قرية العزيزة هى الأكثر كثافة سكانية والأكثر تعدادا لصيادى الأسماك بالمنطقة؛ وجمعيتهم تضم الصيادين المرخص لهم بمزاولة المهنة؛ إلا أنه ولأسباب غير مفهمومة لا يستجاب لتلبية طلبهم المشروع حتى الآن رغم مناشدة المسئولين الذين أحطناهم علما بأن ميناء العزيزة سيخدم وحدتها المحلية التى تجاوز سكانها مائة وخمسة وثلاثون ألف نسمة يحتاجون لفرص عمل ينعشون بها إقتصاد بلدهم .
الأمر مرفوع لفخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي لتبنى أمل المهمشين و وضع المشروع موضع التنفيذ
ويشرفنا أن نسعد بزيارة ميدانية للمكان المقترح لمعايشة أمل وحلم الصيادين بالعزيزة
وتبنى تعديل خطة إنشاء موانى البحيرة باضافة ميناء العزيزة؛
خاصة و أن الخطة مازالت مقترحة ( مجرد بيان مقترح )؛
وتقبل التعديل حيث أن عمليات إنشاء الموانى تتم بعد الانتهاء من التطهير الجارى بالبحيرة.
كلنا أمل ورجاء تبنى فخامتكم للمشروع؛ ووضعه موضع التنفيذ بما يعود بالخير على المنطقة بأسرها.
دمتم دوماً زخرا لنا ولمصرنا الحبيبة عزنا ومجدنا
تحيا مصر
تحيا مصر
تحيا مصر
مع خالص المحبة وجم التقدير