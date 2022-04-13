عاجلمحافظات

الهجان يتفقد الموقع الجديد المخصص لفحص السيارات أسفل كوبري الزقازيق ببنها

الهجان يتفقد الموقع الجديد المخصص لفحص السيارات أسفل كوبري الزقازيق ببنها

تفقد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية الموقع الجديد المخصص لفحص السيارات قبل ترخيصها بإدارة المرور بعد نقله من داخل مدينة بنها بطريق كفر سعد إلى موقعه الجديد أسفل كوبري الزقازيق ببنها، حيث تم تخصيص هذا الموقع للفحص الفني للسيارات والدراجات البخارية.
ووجه المحافظ بتجهيز الموقع إداريا وإنشاء مكاتب ودورات مياه ورصف أسفل الكوبري بالكامل، وذلك للتيسير على العاملين والمواطنين مؤكدا أن موقع الفحص الجديد أسفل كوبري الزقازيق موقع متميز وملاصق للطريق الزراعي وبعيد عن الحركة المرورية ولن تحدث أي تكدسات مرورية بالمنطقة حيث تبلغ مساحة أسفل الكوبري 3400 متر بالإضافة إلى حارة مرورية بطيئة سيتم استغلالها وقطعة أرض ملاصقة على مساحة 5 آلاف متر مربع، وهذه المساحة كافية لاستيعاب عدد كبير من السيارات بإختلاف أنواعها .

Post Views: 132
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of أسعار الذهب ترتفع من جديد اليوم

أسعار الذهب ترتفع من جديد اليوم

منذ ساعتين
Photo of فخامة الرئيس؛ و حياة كريمة! ؛ و ميناء صيد العزيزة المنزلة الدقهلية.

فخامة الرئيس؛ و حياة كريمة! ؛ و ميناء صيد العزيزة المنزلة الدقهلية.

منذ ساعتين
Photo of أوقفت أحلامي

أوقفت أحلامي

منذ ساعتين
Photo of محافـظ المنوفية يحيل واقعات تزوير مقترنة بالإختلاس والتلاعب بمستشفي اشمون للنيابة

محافـظ المنوفية يحيل واقعات تزوير مقترنة بالإختلاس والتلاعب بمستشفي اشمون للنيابة

منذ 3 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!