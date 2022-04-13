اختيار العدل رئيس شركة MBG رئيسا للجنة الطبية للاتحاد العربى لكرة اليد

كتب : ماهر بدر

د. محمود العدل: كرة اليد تعيش أزهى عصورها بسبب دعم القيادة السياسية لكافة أنواع الرياضة في مصر

اختار الاتحاد العربى لكرة اليد الدكتور محمود العدل ، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، رئيسا للجنة الطبية بالإتحاد.

جاء ذلك نظرا للجهود الكبيرة التى بذلها العدل خلال الفترة الماضية والتي كان يشغل فيها منصب نائب رئيس اللجنة الطبية .

و تم تعيين رؤساء اللجان العاملة خلال الاجتماع الأول الذي يرأسه فاضل بن علي آل نمر بعد انعقاد الجمعية العمومية والذي تم خلال تعيين فاخر غاشي “السعودية” , أميناً عاماً للاتحاد , ومن تونس “رضا المناعي” رئيساً للجنة المسابقات , والقطري مطر الزراع رئيساً للجنة الحكام, والمصري عفت رشاد رئيساً للجنة المدربين , والسعودي زهير القرشي رئيساً للجنة التسويق , ومن العراق الأستاذة اعتبار الحداد رئيسة للجنة النسائية , ومن السعودية حسام النصر رئيساً للجنة الإعلامية , وعبدة عبدالوهاب للكرة الشاطئية ومحمود العدل رئيساً للجنة الطبية.

وأكد الدكتور محمود العدل ، أن مصر بدأت تستعيد عصرها الذهبي في كرة اليد، بعدما احتل المنتخب الوطني مراكز متقدمة في مختلف البطولات العالمية التى أقيمت خلال الفترة الماضية،

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وأوضح ان كرة اليد أصبحت تشهد اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية من قبل القائمين علي مجال الرياضة في مصر، وهو ما عاد بشكل إيجابي علي البطولات التي شاركت فيها مصر وحصدت فيها عدة مراكز متقدمة .

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وأشار إلى أن كرة اليد المصرية تعيش أحد عصورها الذهبية، وذلك من خلال النتائج الجيدة التي تحققها المنتخبات في مختلف البطولات العالمية والقارية ولعل آخرها كان احتلال المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد أن كرة اليد المصرية حققت نتائج مميزة بفضل تواجد واحتراف عدد كبير من اللاعبين في الدوريات الأوروبية، وهو ما يمنح المنتخب ثقة كبيرة في مواجهة أكبر المنتخبات العالمية.