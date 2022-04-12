مديرة ادارة التعليم بعزبة البرجً تفتتح معرض الاقتصاد المنزلى
كتب عبده خليل
أعلنت الادارة التعليمة بمدينة عزبة البرجً وراس البر بدمياط ، برئاسة الدكتورة ايناس عبد الخالق افتتاح معرض تصفيات مسابقة الاقتصاد المنزلى للفصل الدراسى الثاني من العام الدراسى الحالي بعنوان كلنا منتجون بمدرسة الاعدادية بنات بمدينة عزبة البرجً
، وشارك فى الافتتاح الدكتورةإيناس عبد الخالق ومديرة المدرسة مني سميسم ووكيلة المدرسة أنهار خليل وإيناس حسين مدرسة ومها اللاوندي مدرسة ونسرين شهيب مدرسة وسوسن معروف مدرسة وإنتصار فيالة مدرسة ونادية فياض مدرسة و فايز مطر مدرس وولاء أبو بكر مدرسة وتضمن المعرض عددا من المشغولات المنوعة التى أنتجها الطلاب داخل المدرسة من أقسام فنية مختلفة وتنوعت ما بين أعمال زخرفية وتشكيلات خشبية وملابس .كما تم عرض مجموعة من أعمال طلاب المدرسة أسرة الاقتصاد المنزلي و تمت الاشادة بالمنتجات المعروضة من قبل الزوار .وأكدت عبد الخالق للطلاب المشاركين في ورشة العمل أهمية ممارسة المجال الصناعي والاقتصادي فى تعديل سلوك الطالب وتشجيع الطلاب على اكتساب القيم الإيجابية.
ووجهت عبد الخالق بدراسة مقترح للتطوير بالتعاون مع الوحدة المنتجة لتنظيم معرض خاص بمنتجات المدارس بالإضافة إلي ربط استراتيجية التنمية المستدامة بالميزانية العامة للأنشطة التربوية وأشادت عبد الخالق بالأعمال الفنية المعروضة والتى عبرت عن تاريخ مصر وحضارتها من خلال النتائج التي حملت شعارات مصر في القلب وإبراز العلم المصرى كقيمة يعتز بها كل مواطن على ارض مصر.كما أشادت بالأعمال التي تعبر عن المرحلة الحالية وتوجهات الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وجهود الدولة المصرية لمواجهته والتى ابرزتها بعض النتائج التي حملت شعارات الإجراءات الإحترازية والوقائية. حيث عبرت الأعمال الفنية عن استغلال التراث الشعبي واستغلال خامات البيئة والمستهلكات وجودة العمل وتناسق الألوان.