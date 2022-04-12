مديرة ادارة التعليم بعزبة البرجً تفتتح معرض الاقتصاد المنزلى

تُعلن إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، عن موعد دورته ال44

شاهد .. فرحة عارمة من أطفال مدرسة لغات عزبة البرجً اثناء احتفالات العاشر من رمضان بعروض السيرك