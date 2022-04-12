شاهد .. فرحة عارمة من أطفال مدرسة لغات عزبة البرجً اثناء احتفالات العاشر من رمضان بعروض السيرك
كتب عبده خليل
فرحة عارمة عاشها أطفال مدرسة الرسمية للغات بمدينة عزبة البرجً التابعة لمحافظة دمياط ، بعدما شاهدو العاب السيرك واحتفالات العاشر من رمضان ، ليعلو الصراخ والقفز والضحكات حيث شهدت الدكتورة ايناس عبد الخالق مديرة الادارة التعليمة بعزبة البرجً وراس البر ، احتفالية مدرسة اللغات الرسمية ، التي أقيمت بمدينة عزبة البرج، بدمياط في إطار خطة الوزارة لدعم المشاركة المجتمعية حيث حضر الاحتفال الدكتورة ايناس عبد الخالق مديرة الادارة التعليمة بعزبة البرجً وراس البر وفاطمة زغلول مديرة المدرسة و ايمان كسبر مدرسة التربية الفنية ولفيف من القيادات التنفيذية وعلي راسهم المحاسب غريب عارف رئيس الوحده المحلية لمدينة عزبة البرجً ، حيث أحيا طلاب المدرسة، الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان ، بالابتهالات والتواشيح الدينية في طابور الصباح، بينما وزعت إدارة المدرسة الحلوي على الطلاب والعاملين بها، ابتهاجا بذكرى العاشر من رمضان حرب ٦ اكتوبر المجيدة كما حرصت إدارة المدرسة على توحيد زي الطلاب للاحتفال بذكرى حرب اكتوبر ، حيث قام طلاب المدرسة ، ترديد الاناشيد الوطنية بفناء المدرسة ،كما قاموا بتنظيم فقرات ترفيهية متنوعة منها اقامة عروض التنورة ، والطبل علي الدفوف ،وارتداء الفتيات الصغيرات ملابس الزي العسكري واختتموا الحفل بفقرة من العاب السيرك
حيث ضم مجموعة من الفقرات التى تقدم فيها الحركات والألعاب البارعة والمثيرة بهدف إمتاع الطلاب وتسليتهم بفقرات مثل
الأرجوحة التى تتسم بخفة حركة ورشاقة مؤديها والتى توصف بفقرة الألعاب البهلوانية. وفقرة المهرج فى ملابس الاطفال والتى تثير الضحك واداء الساحر الذى يتميز بالسخرية وإثارة الضحكات لدى الاطفال
وأشادت عبد الخالق ، خلال جولتها بالمدرسة، بما تمتلكه المدرسة من إمكانيات عالية المستوى، تعود بالإيجاب على العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدة أنها تأتى استكمالا لمسيرة التنمية التعليمية غير المسبوقة التى تشهدها المحافظة، وتفعيلا لدور الادارة التعليمية بعزبة البرج وراس البر فى المشاركة بالعملية التعليمية، وإتاحة أنواع مختلفة ومتنوعة من العلم تساهم فى خلق أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطورات العصر، كذلك تأهيلهم ليكونوا جاهزين عقب تخرجهم للالتحاق بالمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر .
وقالت ، إن ادارة عزبة البرجً وراس البر تتحول بشكل كبيرة وتشهد طفرة تعليمية غير مسبوقة، وناشدت عبد الخالق ، خلال لقائها مع بوابة الوفد ، أولياء الأمور بضرورة القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، والاعتماد على المدرسة فى تحصيل المواد الدراسية، لافتة إلى أنه اليوم بوجودنا فى هذه المدرسة كان لابد أن نحتفى بقائد عظيم من قادات أكتوبر وهو القائد والزعيم الراحل محمد انور السادات ،