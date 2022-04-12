تُعلن إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، عن موعد دورته ال44
كتب /حماده خليل
، التى ستقام خلال الفترة من 13إلى 22 نوفمبر 2022، بدار الأوبرا المصرية فيما سيخصص اليوم التالي لحفل الختام لعرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية .
كما سيتم فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركة يوم 15 مايو القادم على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس ، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجانwww.ciff.org.eg
وصرح الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان ” أن العمل قد بدأ على قدم وساق لإعداد دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان”