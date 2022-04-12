بروائع الزمن الجميل .. فرقة اسيوط للموسيقى العربية تحتفل بـ ” العيد القومي ” لسوهاج
كتب – يوسف عبداللطيف :-
أحيت فرقة اسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وبمشاركة بعض الفنانيين الشباب احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي الـ ٢٢٣ حيث قدمت باقة من الأغاني الوطنية وروائع الزمن الجميل
بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج والعميد عمرو توبة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ورجال الأعمال وأهالي المحافظة وعدد من القيادات الأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي
بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة من آيات الله العزيز الحكيم وقدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة ناصر المهر مدير الشئون المالية والادارية بفرع ثقافة سوهاج باقة من الاستعراضات وقدم كورال محافظة سوهاج والمواهب الصاعدة من أبناء المحافظة نماذج من التراث السوهاجي في ظل تفاعل وتجاوب من الحضور