التفاصيل الكاملة لمقترح «السنة التأهيلية» الخاصة بالجامعات للتخلص من مكتب التنسيق
كتب حاتم الورداني علام
أثارت حالة من الجدل بين الطلاب حيث طالب البعض بتوضيح كيفية تطبيقها وهل هي بديل فعال لمكتب التنسيق.
وسنة تأهيلية للالتحاق بالكليات الطبية والهندسية والعلوم الانسانية لرفع المعاناة عن الطلاب ..والحافظ على العملة الصعبة ..والوقوع فى فخ جامعات غير معتمدة القبول بمجموع اقل بنسبة 5% ..وامتحان الكترونى موحد تحت اشراف الاعلى للجامعات احتفاظ الطالب بمقعده فى الكلية المرشح لها يبدأ التطبيق هذا العام بالجامعات الأهلية
و طرح الدكتور خالد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مقترح مشروع جديد بدراسة سنة تأهيلية لطلاب الذين حصلوا على الثانوية العامة أو ما يعادلها فى سنوات سابقة ولم يحالفهم التوفيق فى الالتحاق بالكليات التى يرغبون الدراسة بها .
مقترح المشروع عرضه الوزير فى اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والاهلية والذى عقد فى رحاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بهدف الحد من سفر الطلاب للدراسة بالخارج ورفع المعاناة عنهم وعن اسرهم والحفاظ على شبابنا وايضا الحفاظ على العملة الصعبة ومنع مسلسل الوقع فى فخ جامعات خارجية غير معتمدة فى مصر وتحقيق مبدأ الاتاحة.