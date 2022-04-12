التفاصيل الكاملة لمقترح «السنة التأهيلية» الخاصة بالجامعات للتخلص من مكتب التنسيق

التفاصيل الكاملة لمقترح «السنة التأهيلية» الخاصة بالجامعات للتخلص من مكتب التنسيق

كتب حاتم الورداني علام

أثارت حالة من الجدل بين الطلاب حيث طالب البعض بتوضيح كيفية تطبيقها وهل هي بديل فعال لمكتب التنسيق.

وسنة تأهيلية للالتحاق بالكليات الطبية والهندسية والعلوم الانسانية لرفع المعاناة عن الطلاب ..والحافظ على العملة الصعبة ..والوقوع فى فخ جامعات غير معتمدة القبول بمجموع اقل بنسبة 5% ..وامتحان الكترونى موحد تحت اشراف الاعلى للجامعات احتفاظ الطالب بمقعده فى الكلية المرشح لها يبدأ التطبيق هذا العام بالجامعات الأهلية

و طرح الدكتور خالد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مقترح مشروع جديد بدراسة سنة تأهيلية لطلاب الذين حصلوا على الثانوية العامة أو ما يعادلها فى سنوات سابقة ولم يحالفهم التوفيق فى الالتحاق بالكليات التى يرغبون الدراسة بها .

مقترح المشروع عرضه الوزير فى اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والاهلية والذى عقد فى رحاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بهدف الحد من سفر الطلاب للدراسة بالخارج ورفع المعاناة عنهم وعن اسرهم والحفاظ على شبابنا وايضا الحفاظ على العملة الصعبة ومنع مسلسل الوقع فى فخ جامعات خارجية غير معتمدة فى مصر وتحقيق مبدأ الاتاحة.

رؤساء الجامعات الخاصة والاهلية يرحبون بمقترح مشروع السنة التأهيلية التأسيسة لتحقيق حلم الطلاب

ورحب رؤساء الجامعات الخاصة والاهلية بمقترح مشروع السنة التأهيلية التأسيسة لتحقيق حلم الطلاب فى الالتحاق بكليات كانوا يرغبون فى الالتحاق بها ومجموعهم فى الثانوية العامة وما يعادلها لم يؤهلهم ووقف حائلا اماهم ولجأ بعضهم الى السفر دول روسيا واوكرانيا وشرق اسيا للدراسة بها.

كما ان مقترح المشروع تم اعداده من قبل لجنة ضمت عددا من رؤساء الجامعات ويتمثل فى سنة تأهيلية تأسيسة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالقطاع الطبى ” الطب البشرى – الاسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعى ” وباقى الكليات والهندسة والعلوم الانسانية وبعدها امتحان موحد للذين اجتازوا السنة التأهيلية تحت اشرف المجلس الاعلى للجامعات ويتم قبول الطلاب الحاصلين بنسبة اقل من 5% للحد الأدنى الذى قبلته هذه الكليات ، يتم تطبيقه هذا العام بالجامعات الأهلية ثم تعميمه على باقى الجامعات بعد ذلك

برامج تمهيدية يتم تدريسها فى الجامعات لتأهيل الطلاب الذين أنهوا امتحانات الثانوية العامة

– مقترح البرامج التأسيسية، يستهدف عبر برامج تمهيدية يتم تدريسها فى الجامعات تأهيل الطلاب الذين أنهوا امتحانات الثانوية العامة أو ما يعادلها، والراغبين في الالتحاق بإحدى كليات القطاع الطبي ( الطب البشري – الطب البيطري – الصيدلة – الأسنان) أو القطاع الهندسي أو العلوم الأساسية أو الإنسانية بالجامعات ولا يؤهلهم مجموع شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها لذلك، بالتأهيل علميا لهذه الكليات

– يستهدف المقترح الحد من الدراسة في جامعات خارجية ضعيفة أو غير معتمدة بمصر والارتقاء بمستوى الجامعات في التصنيفات الدولية.

المقترح سيطبق فى الجامعات الأهلية وللطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة

– من الصعوبة إقرار مقترح «السنة التأهيلية» إلا بعد وجود تشريع قانوني

المقترح سيطبق فى الجامعات الأهلية وللطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها ويحق للطالب الحصول علي سنة تمهيدية والنجاح واجتيازها وفقًا النسب التي يتم تحديدها وستكون بمثابة درجة تؤهله للالتحاق والدراسة.

يتضمن مقترح «السنة التأهيلية» 4 برامج رئيسية بنظام الساعات المعتمدة لمجالات العلوم تقدمها الجامعات،تضمن التالي:

– تطبق كمرحلة أولى تجريبية في الجامعات الأهلية مع توحيد لوائحها الدراسية على مستوى الجامعات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

-تتنوع بين برنامج للعلوم الطبية لتأهيل الطلاب للقبول بقطاع كليات «الطب البشري والأسنان والصيدلة والطب البيطري والعلاج الطبيعي»وبرنامج العلوم الهندسية والتكنولوجية المؤهل نحو قطاع «كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها»بجانب برنامج العلوم الأساسية.

تنظيم امتحانات إلكترونية موحدة ومركزية لطلاب كل برنامج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات

وضع المقترح طرقا لعمليات تقييم الطلاب في البرامج التأسيسية، من خلال تنظيم امتحانات إلكترونية موحدة ومركزية لطلاب كل برنامج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب لاستكمال الدراسة بعد اجتياز البرنامج التأسيسي المؤهل للكليات.

لا تعتبر السنة الدراسية التي تغيب فيها عام رسوب ويعتبر غيابا بعذر.

في حالة عدم استيفاء الطلاب المعايير التي تؤهلهم للالتحاق بإحدى كليات القطاع بالجامعات الأهلية والرسوب فى تلك البرامج، يحق له الالتحاق بالكلية التي تم ترشيحه لها بواسطة مكتب التنسيق من قبل ولا تعتبر السنة الدراسية التي تغيب فيها عام رسوب ويعتبر غيابا بعذر.