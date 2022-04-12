التايم المصرية تذكر أبرز ما ذكره “عبدالله الزيات”مدرب براعم الأهلي بــ رياضة × رياضة ،
كتب طه محمد
لمدة ساعة تقريبا على الهواء قضاهم عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق أول محترف مصري بالدوري الموريتاني والمدرب الحالي لبراعم النادي الأهلي على شاشة قناة القاهرة خلال ظهوره بــ برنامج “رياضة × رياضة” مع الإعلامي المتميز “أيمن عبدالصادق”
حوار بدأه الزيات بتهنئة مصر شعبآ وحكومتنآ بمناسبة إنتصارات العاشر من رمضان »
وفيما يلي أبرز ماذكره عبدالله الزيات:
1_هزيمة الأهلي من المصري البورسعيدي هزيمة واردة في كرة القدم
2_النادي الأهلي مازال يعاني من الإجهاد وتلاحم المباريات
3_تجهيز البديل هو الحل الأنسب لحالة الإجهاد التي يمر بيها النادي الأهلي
4_ الأهلي يحل في المركز الــ 19 عالميآ في أخر تصنيف لــ أفضل الأندية بالعالم
5_الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حكيم في قراراته ومافعله مع موسيماني تنبيه وتذكير لكي لايحدث مثل الموسم السابق بخسارة الدوري
6_الأهلي لم يكن في حالته الفنية في لقاء المصري
7_كل قرارات النادي الأهلي مدروسة فقرار التعاقد مع موسيماني كان مدروس ولو رأي مجلس إدارة النادي الأهلي مصلحة الفريق في رحيل موسيماني أو تجديد التعاقد معه سيعمل مجلس الإدارة علي مصلحة الفريق أولآ لأن كل مايشغل مجلس إدارة النادي الأهلي هو إسعاد جماهيره
8_هزيمة الأهلي من المصري أول هزيمة للأهلي هذا الموسم
9_المصري البورسعيدي لم يستطيع الفوز علي الأهلي منذ 6 أعوام
10_بيراميدز من أهم أسباب إرتفاع عقود اللاعبين بالدوري المصري
11_كيروش يمتلك cv قوي للغايه ومع ذالك لم يقدم أي أضافة لكرة القدم المصرية
12_بيراميدز والمصري مؤهلين للمنافسة علي بطولة الكونفدرالية هذا الموسم
13_ موسيماني لم يوفق في إدارة لقاء المصري وهناك أكثر من لاعب لم يكونوا في حالتهم الفنية
14_معين الشعباني مدرب لديه خبرات كبيرة
15_المقاصة دخل لقاء الزمالك علي أمل الحصول على أي من نقاط المباراة
16_الزمالك دخل لقاء المقاصة منتعشآ بفوزه بثلاثية علي بيراميدز واستحق نقاط المباراة الثلاثة
17_الزمالك يفتح ملف تجديدات عقود لاعبيه وزيزو علي رأسهم
18_موقف فيريرا مع زيزو يدل على خبراته الكبيرة في التعامل النفسي مع لاعبيه
19_ رغم تصريحات بعض من مسؤولي إتحاد الكرة المصري بهوية المدرب الجديد للمنتخب بأنه أجنبي ولكني أري بأنها تصريحات غير صحيحة وأن المدرب القادم للفراعنة سيكون وطني
20_ أتمني إعطاء الفرصة لمدرب وطني ودعمه ومساندته
21_ حسام حسن هو الأنسب لقيادة منتخب مصر في هذا التوقيت
22_حسام حسن لديه خبرات كبيرة كلاعب وكمدرب وهو المدرب الوحيد الوطني في المرشحين الذي تولي تدريب منتخب
جدير بالذكر بأن برنامج “رياضة × رياضة” يذاع كل أثنين الساعة الثانية عشر مساءا من كل أسبوع في شهر رمضان المبارك ويتحدث عن كل مايخص الكرة المصرية والعربية والعالمية
تقديم وإعداد الإعلامي أيمن عبدالصادق ، إخراج هانى درويش ومحسن صالح وطارق حيدر ،