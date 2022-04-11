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خاتم خطبة نور الكاديكي تعدى سعره ٢ مليون دولار

خاتم خطبة نور الكاديكي تعدى سعره ٢ مليون دولار

كتب :محمد الحاوي

شاركت الفنانة نور الكاديكي، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلاد خطيبها بالقاسم حفتر الفرجاني.

ونشرت نور، صور وفيديو من الاحتفالية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”.

ووجهت نور الكاديكي رسائل لخطيبها قائلة :”كل عيد وانت حبيبي .. انت حبيبي طول العمر .. وانهاردة اسعد يوم في حياتي”.

واحتفلت بعيد ميلاد خطيبها في الأجواء الرمضانية بعد تناول الإفطار في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

واحتفلت نور الكاديكي بخطبتها على بالقاسم حفتر، في 12 ديسمبر 2019.

يذكر أن خاتم خطبة نور الكاديكي تعدى سعره ٢ مليون دولار.

نور الكاديكي فنانة ليبية شاركت في أعمال فنية مختلفة مثل فيلم صابر جوجل ومسلسل السر والسبع بنات والوان الطيف وفي بيتنا روبوت.

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