بالصور.. نادي المعادي يعلن عودة تفوق الكرة النسائية إنجازات 2022
كتب: أحمد زينهم
أعلن نادي المعادي عودة الصعود والتفوق كرة القدم النسائية مرة أخرى، حيث يمثل عام ٢٠٢٢ عام الانجازات للكرة النسائية بنادى المعادى، فشهد هذا العام مسيرة كروية متطورة على الصعيد الفنى والنتائج الممزوجة بإنجازات تتحقق لأول مرة.
وعلى الرغم من المنافسة الشرسة مع أندية الشركات ذات الإمكانيات المادية الكبيرة مثل الجونه والبنك الاهلى ووادى دجلة فعلى صعيد الدورى العام يقترب فريق كرة القدم النسائية بقوة من تحقيق المركز الثالث بالدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادى.
وعلى صعيد كأس مصر فقد خاض فريق كرة القدم النسائية عقبات رياضية بالغة القوة فى طريقه فى الوصول إلى المباراة النهائية حيث اصطدم طموح الفريق فى دور الثمانية بفريق الجونة بطل كأس مصر الموسم الماضى.
ونجح فريق المعادى فى إقصائه بضربات الجزاء الترجيحية ليصعد إلى الدور قبل النهائى فى مقابلة شرسة مع فريق البنك الاهلى صاحب المركز الرابع فى الدور الممتاز الموسم الماضى ونجح فريق المعادى فى الفوز عليه بهدف نظيف ليصعد إلى المباراة النهائية لمواجهة فريق وادى دجلة بطل الدورى الممتاز الموسم الماضى فى موعد سيحدده اتحاد كرة القدم لاحقاً.