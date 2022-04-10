حزب الغد المصري الجديدة فعاليات الدورة الأولي الرمضانية بهتيم شرق شبرا الخيمة الكرة الحماسية

حزب الغد المصري الجديدة فعاليات الدورة الأولي الرمضانية بهتيم شرق شبرا الخيمه الكره الخماسيه
اعداد وتقرير سيد العايق
جريدة موقع التايم المصرية صور
حزب الغد المصري الجديدة بهتيم شرق شبرا الخيمه فعاليات الدورة الأولي الرمضانية بهتيم شرق شبرا الخيمه محافظه القليوبيه
تحت رعاية الدكتوره جيهان الشريف رئيس الحزب الغده المصري الجديدة والمستشاره رضا همام امين عام محافظه القليوبيه،
الدوره الرمضانيه لكره الخماسيه
وذلك بحضور الاستاذ ايمن عاشور فرحات نائب رئيس نادي بهتيم والاستاذ خالد شندي امين صندوق نادي بهتيم والاستاذ عبد الواحد عضو مجلس اداره نادي بهتيم ولا فيف من القيادات التنفيذيه والشعبيه بمنطقه بهتيم شرق شبرا الخيمه مشرف عام على الدوره الكابتن محمد عادل رئيس قطاع الناشئين بنادي بهتيم
وقام بالتنظيم الكابتن محمد عطيه رئيس قطاع الناشئين بنادي الكهرباء
وقال المستشارة رضا همام امين عام محافظه القليوبيه حزب الغد المصري الجديدة، أن الدورة الرياضية تأتى فى إطار حرص حزب الغد المصري الجديدة على تمكين داخل المجتمع الشباب وتمكينهم من المشاركة السياسية والرياضية والعمل على تعظيم الاستفادة من طاقتهم ،نظمت الامانه العامه لمحافظه القليوبيه
وأضاف المهندس محمد رجب نائل امين عام الشباب محافظه القليوبيه إنه سيتم تقديم جوائز مالية قيمة للفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث خلال الدورة الرمضانية كما سيقام حفل في ختام فاعليات الدورة بإقامة مهرجان رياضي يشارك به عدد من الفرق الرياضية التي تمثل مختلف أعمار اللاعبين فرق 2005 2007
وقال المستشارة رضا همام امين عام محافظه القليوبيه، أن الدورة الرياضية تأتى فى إطار حرص حزب الغد المصري الجديدة على تمكين داخل المجتمع الشباب وتمكينهم من المشاركة السياسية والرياضية والعمل على تعظيم الاستفادة من طاقتهم ،نظمت الامانه العامه لمحافظه القليوبيه حزب الغده المصري الجديدة
وأضاف المستشاره رضا همام امين عام محافظه القليوبيه إنه سيتم تقديم جوائز مالية قيمة للفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث خلال الدورة الرمضانية كما سيقام حفل في ختام فاعليات الدورة بإقامة مهرجان رياضي يشارك به عدد من الفرق الرياضية التي تمثل مختلف أعمار اللاعبين المباراه الاولى بين فريقين مبارة نجوم بهتيم و نجوم الوطني انتهت بنتيجه ٤-٠ لفريق نجوم بهتيم سجل الاهداف
مودي هدفين و عبدالله شريف هدف و محمد عادل هدف
المباراه الثانيه بين فريقين
نجوم خالد عباس و نجوم نادي العبور انتهت المباره بفوز فريق نجوم العبور بنتيجه ١-٠
سجل الهدف الاعب محمد اسماعيل
المباراه الثالثه بين فريقين
مباره سبورتنج و نجوم مصر
انتهت بنتيجة ٣-٢ لفريق سبوتينج
احرز الاهداف احمد ماهر و احمد ياسر و عمر شيفو لسبورتنج و احمد كورى و مصطفي الحاوي لنجوم مصر
المباراه الرابعه بين فريقين
مباره نجوم حمو الصباح و نجوم ابوليله انتهت بالتعادل ٢-٢
سجل الاهداف لنجوم حمو الصباح
تريزيجه و بن شرقي
ولفريق نجوم ابو ليلة
سجل الاهداف احمد غباشي و شريف الونش
المباراه الخامسه بين فريقين
مبارة نادي الطيران و نادي الوطن
انتهت بفوز الطيران بنتيجة ٣-٠
وسجل الاهداف الثلاثه الاعب محمد ميسي
وقام بالتعليق على المباريات المعلق المخضرم الكبير
الكابتن عبدالرحمن محمد بصوت المعلق رؤوف بن خليف
وادار المباريات الحكم الدولي الكابتن يوسف مصطفي
انتظرونا في تقارير قادمه من الداخل شبرا الخيمه من السهرات الرمضانيه من قلب الحدث لحظه بلحظه
آمين عام مساعد محافظه القليوبيه حزب الغد المصري الجديدة