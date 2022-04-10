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القمص هيدرا أمين المواطنة في حماة الوطن ببني مزار يفطر الصائمين
القمص هيدرا أمين المواطنة في حماة الوطن ببني مزار يفطر الصائمين
كتب: ندي نزيه
في لفتة وطنية مشرفة شارك قداسة القمص هيدرا، أمين المواطنة لحزب حماة الوطن بمركز بني مزار، في مبادرة إفطار صائم، حيث قام قداسته بمشاركة شباب الحزب في توزيع إفطار الصائمين في الشوارع والطرق ليرسل رسالة للجميع أننا جميعاً على قلب رجل واحد مسلمين ومسيحين ولن يفرقنا أحد من أعداء الوطن وسنكون دائماً يداً واحدة ضد كل من يحاول التفرقة بيننا.
كان ذلك في اليوم الثامن من إطلاق مبادرة إفطار صائم الذي أطلقتها أمانة الشباب بمحافظة المنيا.
وذلك بتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب والمهندس سعيد أبو الليل أمين عام الحزب بالمنيا واللواء هشام بشر أمين التنظيم والدكتور أحمد فاروق الجهمي الأمين المساعد
وبرعاية الدكتور محمد حسن سنارة أمين مركز بني مزار وتنفيذ الاستاذ هيثم عصام أمين شباب مركز بني مزار وإشراف الدكتور وائل حسين خطاب أمين الشباب بالمحافظة.
ويؤكد قيادات الحزب بالمحافظة أننا جميعاً على قلب رجل واحد داعمين للدولة وللقيادة السياسية وضد كل من يحاول أن يشعل الفتنة بين أبناء الوطن.