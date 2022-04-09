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“عبدالله الزيات” مدرب براعم الأهلي ضيف رياضة×رياضة قناة القاهرة الأثنين ١٠ رمضان ،

“عبدالله الزيات” مدرب براعم الأهلي ضيف رياضة×رياضة قناة القاهرة الأثنين ١٠ رمضان ،

كتب طه محمد

يحل الإثنين 11 أبريل عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق أول محترف مصري بالدوري الموريتاني والمدرب الحالي لبراعم النادي الأهلي
ضيفآ فى برنامج “رياضة × رياضة ” المذاع على قناة القاهرة ،

حيث سيتحدث اللاعب عن الكرة الموريتانية ومسيراته الإحترافية حتي وصوله للدوري الموريتاني،
كم سيتحدث أيضآ عن الدوري المصري والدوريات العربية ومشوار الفرق المصرية بالبطولات الإفريقية ،

كم سيتم عرض تقارير عن اللاعب من الدول التي احترف بها ،

جدير بالذكر بأن برنامج “رياضة × رياضة” يذاع كل أثنين الساعة الثانية عشر مساءا من كل أسبوع في شهر رمضان المبارك ويتحدث عن كل مايخص الكرة المصرية والعربية والعالمية

تقديم وإعداد الإعلامي أيمن عبدالصادق ، إخراج هانى درويش ومحسن صالح وعلى حيدر

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