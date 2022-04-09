“عبدالله الزيات” مدرب براعم الأهلي ضيف رياضة×رياضة قناة القاهرة الأثنين ١٠ رمضان ،
كتب طه محمد
يحل الإثنين 11 أبريل عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق أول محترف مصري بالدوري الموريتاني والمدرب الحالي لبراعم النادي الأهلي
ضيفآ فى برنامج “رياضة × رياضة ” المذاع على قناة القاهرة ،
حيث سيتحدث اللاعب عن الكرة الموريتانية ومسيراته الإحترافية حتي وصوله للدوري الموريتاني،
كم سيتحدث أيضآ عن الدوري المصري والدوريات العربية ومشوار الفرق المصرية بالبطولات الإفريقية ،
كم سيتم عرض تقارير عن اللاعب من الدول التي احترف بها ،