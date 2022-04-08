قرية اللوتس..مشروع تنموى وسياحى متكامل صنع أبناء كفر الشيخ

كتب : ماهر بدر

فى إطار الحذو الذى تتخذة الدولة نحو الارتقاء بالحياة الإجتماعية فى مصر، ورغم وجود التداعيات الإقتصادية والتحديات الحالية المعاصرة ، إلا أن مصر مليئة بنماذج شبابية محبة لأرض الوطن وتنميته، وتحرص دائما على خدمته بشتى الطرق ، وهذا ما قام به عدة شباب مصريين من إنشاء مشروع تنموى بمحافظة كفر الشيخ .

ويعرف المشروع بإسم قرية اللوتس ، ويتسم بكونه مشروع تنموى وترفيهى وسياحى بمحافظة كفر الشيخ ، يهدف لمساعدة مواطني المحافظة بكافة فئاتهم وإدخال السرور عليهم بأقل التكاليف الممكنة ، إلى جانب إضافته سمة جمالية للمحافظة.

تقع القرية بالقرب من طريق بلطيم الدولى بمنطقة أبو رية بمحافظة كفر الشيخ.

وتشتمل القرية على الخدمات المتكاملة التى تنقص أهل المحافظة في مكان واحد، وبأسعار تنافسية فى متناول الجميع.

وتضم القرية قاعة أفراح، وتقع على مساحات كبيرة وبتصميمات مميزة.

ويجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة المشروع أطلق مسابقة لتوفير عروض مجانية للعرائس بإقامة الزفاف فى القاعة بشكل مجانى، فى حالة الفوز بالمسابقة.

كما تضم قرية اللوتس حديقة للأطفال والصغار ، لتكون بذلك قرية متكامله تهدف لخدمة الصغار والكبار ، وكافة الفئات.

كما يوجد بالقرية مطعم للمأكولات وبه قسم خاص للمشويات و مكان مخصص للمشروبات ( كافية )، بالإضافه الى أنها تضم منطقة مفتوحة مخصصة لجلسات عربية على النظام البدوى .

وأعلنت إدارة القرية المعنية عن إقامة عروض مخصصة طيلة شهر رمضان المبارك لتكون متاحة أمام الأهالى، ليتثنى للعامة إقامة العزومات والسهرات الرمضانية.

هذا ويظل مجلس الإدارة والقائمون على مشروع قرية اللوتس بمحافظة كفر الشيخ ، حريصون بشكل مستمر علي إرضاء عملائهم وأهل محافظتهم خاة، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، والإرتقاء بمستوى المحافظة على المستوى المحلى.