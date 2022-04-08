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قرية اللوتس..مشروع تنموى وسياحى متكامل صنع أبناء كفر الشيخ
قرية اللوتس..مشروع تنموى وسياحى متكامل صنع أبناء كفر الشيخ
كتب : ماهر بدر
فى إطار الحذو الذى تتخذة الدولة نحو الارتقاء بالحياة الإجتماعية فى مصر، ورغم وجود التداعيات الإقتصادية والتحديات الحالية المعاصرة ، إلا أن مصر مليئة بنماذج شبابية محبة لأرض الوطن وتنميته، وتحرص دائما على خدمته بشتى الطرق ، وهذا ما قام به عدة شباب مصريين من إنشاء مشروع تنموى بمحافظة كفر الشيخ .
ويعرف المشروع بإسم قرية اللوتس ، ويتسم بكونه مشروع تنموى وترفيهى وسياحى بمحافظة كفر الشيخ ، يهدف لمساعدة مواطني المحافظة بكافة فئاتهم وإدخال السرور عليهم بأقل التكاليف الممكنة ، إلى جانب إضافته سمة جمالية للمحافظة.
تقع القرية بالقرب من طريق بلطيم الدولى بمنطقة أبو رية بمحافظة كفر الشيخ.
وتشتمل القرية على الخدمات المتكاملة التى تنقص أهل المحافظة في مكان واحد، وبأسعار تنافسية فى متناول الجميع.