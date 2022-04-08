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في عهد السيسي اسر ذو الهمم المستبعدون من قرعة إسكان ام العلا يطالبون محافظ دمياط بوقف القرعة واعادة البحث
في عهد السيسي
اسر ذو الهمم المستبعدون من قرعة إسكان ام العلا يطالبون محافظ دمياط بوقف القرعة واعادة البحث
كتب عبده خليل
مع بداية أيام شهر رمضان،مأساة حقيقية تعيشها أسر من ذو الهمم ومن المطلقات والأرامل بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط ، تتمثل فى وجود قرار استبعادهم من السكن الاقتصادي ودخول اسر اخري تمتلك عقارات ويرجع السبب الي الوساطة والمحسوبية
وبات انتظار الموت بمساكن الفابريكات عنوانا يجسد حياة أسر مكونة من ذو الهمم والارامل والمطلقات بفابريكات مدينة فارسكور ، حيث صنفت لجان محلية فارسكور ولجان الاسكان بديوان عام محافظة دمياط منازلهم بأنها داهمة الخطورة، لتتحول حياة السكان إلى مأساة تهدد بكارثة إنسانية تودى بحياة المئات خاصة 80 أسرة يعيشون فى عقارات مهددة بالانهيار فى أى لحظة علي حد قولهم ، وعلي الفور قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ببناء عمارة اسكان اقتصادي بمنطقة ام العلا بديلة عن مساكن الفابريكات وللاسف جاءت لمن لديهم عقارات وليس الاسر الاولي بالرعاية
معاناة الأهالي
في البداية تقول تغريد علي أنها تعرضت للظلم من قرار الاستبعاد بحجه ان لديها شقة في شارع المفتي بمدينة فارسكور واشارت ان مديرة الاسكان بمحلية فارسكور هي من قامت باستبعادها ومعها عشرات من الاسر المعاقة والمطلقات والارامل ، رغم ان لديها احد اقاربها تم استبعاده في اللجنة الاولي بسبب ان لدية ارض ملك وفجانا بوضع اسمة بكشوف المستحقين
وطالبت بوقف إجراء القرعة على جميع المستفيدين لان معظمهم لديهم عقارات وهذا يعد ظلم لنا و تناشد الرئيس السيسي بالتدخل لوقف الفساد
تابعت ورده عوض فوجئنا ب٣٢ اسرة من جملة ٨٠اسرة ، تم إعلان الأسماء النهائية والبحث الاجتماعي غير الدقيق، الأمر الذي استبعد عددًا كبيرًا من المستحقين من الاسر ذو الهمم والمطلقات والارامل بدون وجه حق وقالت اعول اسرة مكونة من ٥افراد من بينهم نجلي حمزة طارق القليطي من ذو الهمم ٥٪ ونحن شهدنا في عصر الرئيس السيسي طفرة غير مسبوقة في السنوات السبع الماضية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فمند تولي
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، تولي الدولة بجميع مؤسساتها اهتماما مضاعفا بذوي الهمام، في إطار حرص الرئيس على ضمان حقوقهم، الذي لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا وأكد أنهم شريك أساسي في الوطن، ويعتبرهم كنزا في المجتمع فهل يعقل بسبب سيارة مديل السبعينيات قمتها ٢٥الف جنية وهي نفس قيمة عربة كارو بحصان الان وهي مصدر رزقنا ويباع عليها الخضراوات بشوارع المدينة وذلك من اجل شراء العلاج وعمل الجلسات الطبيعية علي نجلي المعاق وما فيش شيء مكفي بسبب غلو الاسعار
وقالت ، اشعربالإحباط الشديد بسبب استبعادي، ومنذ مجيء مديرة الاسكان بمحلية فارسكور ، ونحن نتعرض للظلم بين حتي من اللجنة الاسكان الثانية من محافظة دمياط، وتلاعبوا باوراقي ولم يرحموا إعاقه نجلي، مشيرة إلى أنها تمتلك جميع الأوراق والمستندات التى تدين اسكان موظفى مجلس المدينة، ، وطالبت جميع الأجهزة الرقابية بالتحقيق فى شكواها ووقف القرعة اعادة البحث بلجنة محايده تتقي الله فينا واضافت ورده ان محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، بحثت موقف تسكين عمارة ام العلا بفارسكور التي تم إنشاؤها مؤخرًا ضمن إسكان الأسر الأولى بالرعاية، حيث وجهت بتشكيل لجنة وإجراء قرعة لتسكين المستحقين ممن ينطبق عليهم الشروط بالوحدات السكنية بالعمارة، مع إعطاء الأولوية لتسكين كبار السن