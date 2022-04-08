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فوز دكتور بجامعة بدر بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم التكنولوجيا المتقدمة

فوز دكتور بجامعة بدر بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم التكنولوجيا المتقدمة

كتب : ماهر بدر

أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن الدكتور محمود فهمى الصبحى، وكيل كلية التكنولوجيا الحيوية ومدير أكاديمية العلوم بجامعة بدر فى القاهرة، فاز بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم التكنولوجيا المتقدمة لعام (2021)، ومتمنياً له دوام النجاح والتوفيق تحت رعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة، والذى يدعم جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة فى مجال البحث العلمى والنشر فى المجلات العلمية سواء أكان داخل مصر أو خارجها.

فى ذات السياق، أشار الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم بجامعة بدر فى القاهرة، إلى أن فوز أحد علماء أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة يعتبر إنجازاً ملحوظاً للباحثين بالجامعة.. معرباً عن فخره وسعادته بفوز “الدكتور محمود فهمى الصبحى” أحد أبناء الجامعة بجوائز الدولة؛ تقديراً لما قدمه فى مجال البحث العلمى، متمنيًا له مزيدًا من التفوق العلمى سواء أكان على المستوى المحلى أو الدولى.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتعاون الدولى، أن “الدكتور محمود فهمى الصبحى” نموذج مشرف لتميزه العلمى، وتأتى جائزة الدولة تتويجاً لجهود جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لما يتميزون به من إبداعات ملحوظة فى مجالاتهم وتخصصاتهم الأكاديمية.. مضيفاً أن هذا الإنجاز يشير لجودة المخرجات البحثية داخل الحرم الجامعى وما يوفره من بنية تحتية متقدمة، ومعامل حديثة ومتطورة تساعد فى تحقيق إنجازات دولية، وما تتمتع به الجامعة من أعضاء هيئة تدريس على مستوى عال ومتميز.

فى سياق متصل، أضافت الدكتورة مايسة عمارة، عميدة كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة بدر فى القاهرة، أن تكريم “الدكتور محمود فهمى الصبحى”، أحمد علماء جامعة بدر البارزين يسهم فى تشجيع الباحثين على التميز، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الإهتمام بالنشر وإثراء البحث العلمى.. كاشفةً عن أن البحث العلمى أصبح الأساس الذى يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره والدول المتقدمة علمياً تكرس إهتمامهاً لخدمة العلم وتحقيق التنمية المستدامة لبناء مجتمع معرفى قائم على البحث والتطوير.

الجدير بالذكر، أن الدكتور محمود فهمى الصبحى، وكيل كلية التكنولوجيا الحيوية ومدير أكاديمية العلوم بجامعة بدر فى القاهرة، له العديد من الإسهامات الوطنية والدولية مثل:
1- اختير ضمن تصنيف “ستانفورد” الدولى للعام الثانى على التوالى لأعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيراً وتميزاً على مستوى العالم؛ طبقاً لقواعد البيانات التى أطلقتها منصة السيفير “‏Elsevier‏” العالمية؛ وفقاً لمؤشرات ‏الإستشهادات لعام 2021 .
2- يعمل حالياً كمدير لأكاديمية العلوم بجامعة بدر بالقاهرة.
3- وكيل كلية التكنولوجيا الحيوية ومدير أكاديمية العلوم بجامعة بدر فى القاهرة.
4- مدير لمركز أبحاث بجامعة تكساس الأمريكية من (2011 – 2020).
5- حصل على نوط الإمتياز من الطبقة الأولى من رئاسة الجمهورية فى أغسطس 2017.
6- حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الطبية فى 2015.
7- له أكثر من 85 بحثاً فى أشهر المجلات العلمية وبراءات إختراع دولية والكثير من الإنجازات العلمية.
8- مجموع معامل التأثير للأبحاث المنشورة يساوى 443.7 وهو ما جعل “الأستاذ الدكتور محمود الصبحى” يتصدر أعلى 1% من العلماء على مستوى العالم فى تخصص الصيدلة وعلوم الأدوية، كما ذكر فى تصنيف جامعة ستانفورد “أفضل 2٪ من علماء العالم” وعددهم ما يقرب من 160 ألف عالم من 149 دولة “ستانفورد” 2020 و 2021 .
9- حاصل على ماجستير ودكتوراه فى تخصص “أدوية النانو” من جامعة مونتريال بـ”كندا”.
10- اختير من بين 13 من الباحثين الشباب الأكثر تأهيلاً علمياً من العالم كله لإلقاء محاضرة فى “مؤتمر لينداو للحاصلين على “جائزة نوبل” 2013 فى “ألمانيا”.
11- عضو من أول 15 عضواً فى أكاديمية الشباب المصرية للعلوم التابعة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الموقرة.
12- اختير من خلال مسابقة عالمية؛ لتبنى أفضل الأفكار القابلة للتصنيع والتسويق من خلال الأكاديمية الملكية للهندسة فى العاصمة “لندن”، التى ستقدم الدعم الكامل اللوجيستى والمالى من خلال الحكومة الإنجليزية فى ديسمبر (2020).
13- رئيس تحرير كتب ومجلات لأفضل دور النشر العالمية.
14- أستاذ بكلية الصيدلة، جامعة أسيوط.
15- حصل على العديد من الجوائز والتقدير العلمى من: “مصر، ألمانيا، إنجلترا، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية”.

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