فوز دكتور بجامعة بدر بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم التكنولوجيا المتقدمة
كتب : ماهر بدر
أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن الدكتور محمود فهمى الصبحى، وكيل كلية التكنولوجيا الحيوية ومدير أكاديمية العلوم بجامعة بدر فى القاهرة، فاز بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم التكنولوجيا المتقدمة لعام (2021)، ومتمنياً له دوام النجاح والتوفيق تحت رعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة، والذى يدعم جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة فى مجال البحث العلمى والنشر فى المجلات العلمية سواء أكان داخل مصر أو خارجها.
فى ذات السياق، أشار الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم بجامعة بدر فى القاهرة، إلى أن فوز أحد علماء أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة يعتبر إنجازاً ملحوظاً للباحثين بالجامعة.. معرباً عن فخره وسعادته بفوز “الدكتور محمود فهمى الصبحى” أحد أبناء الجامعة بجوائز الدولة؛ تقديراً لما قدمه فى مجال البحث العلمى، متمنيًا له مزيدًا من التفوق العلمى سواء أكان على المستوى المحلى أو الدولى.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتعاون الدولى، أن “الدكتور محمود فهمى الصبحى” نموذج مشرف لتميزه العلمى، وتأتى جائزة الدولة تتويجاً لجهود جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لما يتميزون به من إبداعات ملحوظة فى مجالاتهم وتخصصاتهم الأكاديمية.. مضيفاً أن هذا الإنجاز يشير لجودة المخرجات البحثية داخل الحرم الجامعى وما يوفره من بنية تحتية متقدمة، ومعامل حديثة ومتطورة تساعد فى تحقيق إنجازات دولية، وما تتمتع به الجامعة من أعضاء هيئة تدريس على مستوى عال ومتميز.