*تعاون مثمر ومميز بين مدرستي مصر الحديثة الرسمية لغات ومدرسة رويال الجيل الصاعد الخاصه بإدارة الغردقة التعليمية*
كتب محمد بيومي
بقيادة ا/ حسن حافظ مدير مدرسة مصر الحديثة الرسمية لغات وتحت رعاية مكتب التربية الاجتماعية
ا/ هبه بلال مسؤول الاتحاد ( منسق المبادرة)
ا/ يوسف عدلي
وبالتعاون مع مجلس امناء مدرسة مصر الحديثة الرسمية
ا/ سليم العربي رئيس المجلس
وبالتنسيق مع
– ا/ ايمن محمود حسن رئيس مجلس ادارة مدارس رويال الجيل الصاعد
– مدير مدرسة رويال الجيل الصاعد التعليم الاساسي ا/ عمرو فرج الله
– مسؤول الفريق الابيض بمدرسة رويال الجيل الصاعد ا/ نيهاد السيد
تنفيذ برنامج تبادل الزيارات ضمن اهداف ومحاور مبادرة سفراء البيئة وكانت الزيارة لمدرسة رويال الجيل الصاعد الخاصه اليوم ٢٠ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة صباحاً
وكانت المحاور الرئيسية
المحاور الرئيسية للمبادرة
– التوعية بأهمية البيئة وطرق الحفاظ عليها والحد من التلوث
-الحفاظ على الموارد الطبيعية
-التوعية بأهمية اعادة التدوير الامن للمخلفات بجميع انواعها
– الاحتباس الحراري واثره على تغيير المناخ العالمي
وفق اهداف التنمية المستدامة ورؤية الدوله المصرية ٢٠٣٠
وتضمن برنامج الزيارة التالي
١- ندوة عن المبادرة واهدافها وورش العمل التي سوف تتم على مدار الثلاث اشهر القادمة بالمدرسة
٢- ورشه عمل عن اعادة تدوير المخلفات
٣- جوله تفقديه بالمدرسة بصحبه الطلاب من المدرستين
كما نخص بالشكر
ا/ علياء الديب الاخصائى الاجتماعى بالمدرسة
ا/ نسمة ابو ريه معلمة التربية الفنية
للجهد المبذول في تنفيذ المبادرة