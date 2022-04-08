افتتاح مقر حماية الطفل بحي شرق اسيوط | صور
كتب – يوسف عبداللطيف :-
افتتح الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة وحدة حماية الطفولة والأمومة بمقر الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط يرافقه منار كامل مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة اسيوط وايمن محروس رئيس حي شرق اسيوط ورضاب بديع مدير وحدة حماية الطفل بالحي
صرحت بذلك رضاب بديع مدير وحدة حماية الطفل بحي شرق اسيوط وأكدت أن وحدة حماية الطفل الفرعية تعمل على تلبية كافة احتياجات الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم
وأوضحت رضاب أنه تم تخصيص غرفة صديقة للطفل بمبنى الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط بالاضافة الي وحدة حماية الطفل الفرعية مؤكدة تفعيل عملها الذى يرتبط ارتباطا وثيقا مع قطاعات ( الصحة – التعليم – التضامن الاجتماعى )
حضر الافتتاح وفد المجلس والذى ضم كلًا من صبري عثمان مدير عام الإدارة العامة لخط نجدة الطفل ومحمد ابوشادي مدير برنامج حماية الطفل وعلي عبدالعال منسق حماية محافظة أسيوط وأعضاء الوحدة العامة لحماية الطفل ونسمات القوصي ممثل المجتمع المدني ( جمعية الطفولة والتنمية ) وسيدات من مواطني الحي
ثمن الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان مجهودات وحدة الحماية العامة للطفل بالمحافظة والوحدات الفرعية بالمراكز والاحياء ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضين للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع
وأكد نائب وزير الصحة والسكان في تصريحات لـ ( التايم الصمرية ) على ضرورة حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية
ومن جانبها أشارت منار كامل مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة اسيوط إلى أنه بناءً على تعليمات المحافظ بالإشراف ومتابعة وحدة حماية الطفل بالديوان العام وخلال السنوات الـ7 الماضية تم تنفيذ ما يلي :
– تشكيل 14 لجنة فرعية لحماية الطفل بجميع المراكز بنطاق المحافظة وكذلك 14 وحدة فرعية لحماية الطفل ويتم عقد اجتماع شهري لكل لجنة لمناقشة المستجدات في مجال حماية الطفل ومستجدات البلاغات
– قامت الوحدة بتلقي البلاغات من خط نجدة الطفل (16000) وجميع البلاغات المقدمة من كافة جهات الرصد للإبلاغ عن كافه أشكال المخاطر المعرض لها الأطفال ويتم بحثها ومتابعتها وعمل إدارة لدراسة حالاتهم بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بمتابعة أعمال لجان الحماية
– تم تلقي بلاغات عديدة تم حل معظمها فضلاً عن تلقي البلاغات منذ أنشاء الوحدة وفي ظل ظروف انتشار جائحة كورونا خلال عام 2020 وحرصاً على استمرار العمل قامت الوحدة تلقي وبحث العديد من البلاغات ( خطر جسيم ومحدق – خطر متوسط )
– عمل خطة رعاية متكاملة بجانب التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى له والتي تتطلب في بعض الأحيان الإيداع في دار رعاية مناسبة أو الوصول لعائل مؤتمن لرعاية الطفل
– عمل خريطة خدمات للطفولة بكل مركز تضم قوائم بكافة الأماكن والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المقدمة للأطفال بالمركز وأرقام مسئولي الاتصال بها وذلك لسرعة وتيسير تقديم الخدمة.
– تنظيم دورات وورش عمل في إدارة حالات الأطفال المعرضة للخطر للعاملين بالوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة والوحدات الفرعية بالمراكز كما تم تنفيذ مشروع التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة وتم التنفيذ الفعلي لمعظم أنشطة المشروع ومن اهمها الورش الخاصة بإعداد السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة
– مشاركة المجلس القومي للمرأة بحملات « احميها من الختان » بتقديم التوعية للمواطنين بأخطار الختان الصحية والنفسية للإناث والعقوبات القانونية لها وفتوى الأزهر بتجريم الختان ،