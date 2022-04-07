برقيه تهنئة
كتب سيد العايق
جريدة موقع التايم المصرية
يتقدم أمين عام مساعد محافظة القليوبيه بحزب الغد المصري الجديد بخالص التهنئه إلى الإخوه الأعزاء الزملاء أبناء وزارة التربيه والتعليم بحي شرق شبرا الخيمه
بمناسبة فوزهم في المسابقه الذي تمت في محافظة القليوبيه وفاز كل من الساده المحترمين الزملاء الذين تم ذكر أسمائهم في الكشف الموضح أدناه كما
نتوجه بالشكر والتقدير للقياده الحكيمه للسيد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربيه والتعليم بمحافظة القليوبيه
والسيده الأستاذة عزه فتحي مدير عام الإدارة التعليميه بحى شرق شبرا الخيمه
نتقدم بخالص التهاني من قلوبنا للأستاذ أحمد مهدي عبد المنعم بمناسبة فوزسيادته لدرجة مدير سيتم تنفيذ هذا القرار في شهر يوليو القادم 2022
متمنين لسيادتكم التوفيق والنجاح بإذن الله
وألف ألف مليون مبروك للجميع
من المهتمين بالتربيه والتعليم