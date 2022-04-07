عاجلمنوعات

برقيه تهنئة

برقيه تهنئة

كتب سيد العايق
جريدة موقع التايم المصرية

يتقدم أمين عام مساعد محافظة القليوبيه بحزب الغد المصري الجديد بخالص التهنئه إلى الإخوه الأعزاء الزملاء أبناء وزارة التربيه والتعليم بحي شرق شبرا الخيمه

بمناسبة فوزهم في المسابقه الذي تمت في محافظة القليوبيه وفاز كل من الساده المحترمين الزملاء الذين تم ذكر أسمائهم في الكشف الموضح أدناه كما

نتوجه بالشكر والتقدير للقياده الحكيمه للسيد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربيه والتعليم بمحافظة القليوبيه

والسيده الأستاذة عزه فتحي مدير عام الإدارة التعليميه بحى شرق شبرا الخيمه

نتقدم بخالص التهاني من قلوبنا للأستاذ أحمد مهدي عبد المنعم بمناسبة فوزسيادته لدرجة مدير سيتم تنفيذ هذا القرار في شهر يوليو القادم 2022

متمنين لسيادتكم التوفيق والنجاح بإذن الله

وألف ألف مليون مبروك للجميع

من المهتمين بالتربيه والتعليم

Post Views: 56
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of أحترس قد تفقد عينك سلك المواعين والكربون خطران يبيعونه للأطفال

أحترس قد تفقد عينك سلك المواعين والكربون خطران يبيعونه للأطفال

منذ 12 ساعة
Photo of امن اسيوط يلقي القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاثار وغسيل الاموال

امن اسيوط يلقي القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاثار وغسيل الاموال

منذ 13 ساعة
Photo of أمل عبد الحميد تكشف أحدث صيحات موضة “العباية”

أمل عبد الحميد تكشف أحدث صيحات موضة “العباية”

منذ 16 ساعة
Photo of “Rip Love” أغنية للنجمة المغربية العالمية فوزية

“Rip Love” أغنية للنجمة المغربية العالمية فوزية

منذ 16 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!