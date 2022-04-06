وكيل وزارة التعليم بالشرقية يتابع مدارس ادارة غرب الزقازيق
كتب : محمد يعقوب
قال محمد رمضان غريب ” وكيل وزارة التربية والتعليم بوالتعليم الفنى بمحافظة الشرقية فى تصريحات خاصة انه تفقد اليوم مدرستي كفر الاشراف الابتدائية و الشهيد النقيب احمد الشازلي عز التابعتان لادارة ادارة غرب الزقازيق التعليمية وذلك في اطارتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بباستمرار عمليات متابعة انتظام سير العملية التعليمية حت اخر يوم قبل الامتحان النهائي للعام الدراسى 2021 /2022
أكد وكيل الوزارة للتعليم بمحافظة الشرقية انه اطمان علي سير وانتظام العملية بعدما طابور العلم بمدرسة كفر الاشراف الابتدائية وادي تحية العلم مع الطلاب
كما قام بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بالمدرسة والإطمئنان علي انتظام العمل والدراسة و تفقد فصول المدرسة والمعامل والقاعات والمكتبة وناقش الطالبات والطلاب فيما تم دارسته من المناهج التعليمية واوصي برعاية الطلاب ومتابعة البرامج العلاجية للطلاب المتاخرين دراسيا
مدرسة الشهيد الشازلى
ثم تفقد رمضان سير انتظام العمل بمدرسة الشهيد النقيب احمد الشازلي عز الاعدادية المشتركة وتابع انتظام الدارسة وناقش الطالبات فيما تم دراسته من المناهج واطمئن علي سير العمل وانتظام الدراسة ولاحظ انخفاض نسبة الحضور بين الطلاب والطالبات واصدر تعليماته المشددة بدعوة الطلاب للحضور وعدم الغياب واعداد مراجعات عامة علي المواد الدراسية وضرورة تدريب الطلاب علي حل الاختبارات لما تم دراسته من مناهج خلال الفترة الماضية
شدد ” محمد رمضان ” على الالتزام بتحية العلم أثناء طابوربداية اليوم مؤكدا ان انضباط المدرسة يبدأ من انضباط طابور العلم والذي تستأنف عقبه الحصة الاولى وطالب ان يتم تخصيص فقرة من فقرات الإذاعة عن ذكري انتصار العاشر من رمضان واعداد فقرات اذاعية متنوعة عن فضائل شهر رمضان
توعية الطلاب
واشار وكيل الوزارة الى ضرورة توعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن
ختام الزيارة
وفي ختام زيارته التفقدية وجه محمد رمضان وكيل الوزارة تعليمات مشددة لمدير عام الادارة التعليمية بغرب الزقازيق واعضاء هيئة التدريس بالمدارس وحثهم علي مواصلة بذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة ابنائنا الطلاب بالمدارس وجعل المدارس مصدر جذب للطلاب متمنيا التوفيق للجميع