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طب بيطرى جامعة بدر تعقد اتفاقية مع معهد البحوث الفيدرالية فى ألمانيا

طب بيطرى جامعة بدر تعقد اتفاقية مع معهد البحوث الفيدرالية فى ألمانيا

كتب : ماهر بدر

أعلن الدكتور عادل عبدالخالق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر بالقاهرة، أنه تم عقد اتفاقية تعاون مشترك بين كل من الجامعة متمثلة فى “كلية الطب البيطرى”، ومعهد البحوث الفيدرالية لصحة الحيوان بألمانيا “FLI”.. بدعم من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، ورعاية الدكتور فوزى ترك رئيس جامعة بدر بالقاهرة، وإشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورعمرو الأتربى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتعاون الدولى.

أضاف عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر بالقاهرة، أن معهد البحوث الفيدرالية لصحة الحيوان بألمانيا “FLI” يعد المختبر المرجعى العالمى للأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوانات للإنسان، ووضع إستراتيجيات جديدة ومتطورة لمكافحة مسببات الأمراض.. موضحاً أن تلك الاتفاقية وقعت؛ لتقاسم الأفكار والرؤى المشتركة والإستفادة من ريادة المعهد الالمانى فى “أوروبا” لتبادل الخبرات؛ مما يصب فى مصلحة البحث العلمى والتعليم الأكاديمى بالجامعة والكلية.

أوضح الدكتور عادل عبدالخالق، أن بنود الاتفاقية الموقعة هى كالتالى:
1- تبادل الأبحاث العلمية المشتركة بين الجانبين.
2- تبادل التدريب الطلابى لطلاب كلية الطب البيطرى بجامعة بدر بالقاهرة خلال الفصل الصيفى “خمسة طلاب فى السنة لمدة أسبوع، أو أسبوعين”.
3- تنظيم المؤتمرات و ورش العمل المشتركة؛ مما ينعكس على تبادل الخبرات ونقل المعرفة التى تهدف إلى تطوير العمل الأكاديمى والبحثى.
4- تقديم الدعم الفنى المتبادل فى تشخيص الأمراض الحيوانية، وخاصة “الأمراض المشتركة”.
5- تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وتبادل الخبرات العلمية من الأساتذة والباحثين بين “كلية الطب البيطرى” بجامعة بدر بالقاهرة، و “معهد البحوث الفيدرالية لصحة الحيوان” فى ألمانيا “FLI”، فضلاً عن تعظيم إستخدام المعامل البحثية لدى الطرفين .

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