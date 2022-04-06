طب بيطرى جامعة بدر تعقد اتفاقية مع معهد البحوث الفيدرالية فى ألمانيا
كتب : ماهر بدر
أعلن الدكتور عادل عبدالخالق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر بالقاهرة، أنه تم عقد اتفاقية تعاون مشترك بين كل من الجامعة متمثلة فى “كلية الطب البيطرى”، ومعهد البحوث الفيدرالية لصحة الحيوان بألمانيا “FLI”.. بدعم من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، ورعاية الدكتور فوزى ترك رئيس جامعة بدر بالقاهرة، وإشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورعمرو الأتربى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتعاون الدولى.