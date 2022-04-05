” أبناء كلية العلوم يحصدون المركز الأول علي مستوي جامعة أسيوط في مسابقة الندوات الذاتية ومركز إعداد القادة “

” أبناء كلية العلوم يحصدون المركز الأول علي مستوي جامعة أسيوط في مسابقة الندوات الذاتية ومركز إعداد القادة “

كتب محسن علي

تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والسيد الأستاذ الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب أقيمت مسابقة الندوات الذاتية لمركز إعداد القادة بجامعة أسيوط والتي استطاع فيه أبناء كلية العلوم حصد المركز الأول.

واعرب السيد الأستاذ الدكتور شحاته غريب عن سعادته البالغه بمستوى الطلاب مؤكدا علي دور طلاب وطالبات كلية العلوم في منظومة الأنشطة الطلابية الجامعية .

كما أكد السيد الأستاذ الدكتور علي عبد الرحيم العبور مستشار اللجنة العليا للانشطة الطلابية وإعداد القادة عن مدي صعوبة المنافسة والفوز في ظل تقارب المستويات إلا أن اصرار وقدرات فريق كلية العلوم بمجهود متكامل استطاعوا حصد المركز الأول عن جدارة واستحقاق.

وفي سياق متصل فقد أوضح الأستاذ الدكتور عبد الحميد ابو سحلي عميد كلية العلوم أن ابناء كلية العلوم دوما يبحثون عن الريادة مؤكدا سيادته علي توفير جميع الامكانيات المتاحة والممكنة للاستفادة من طاقات الشباب بالكلية.

ومن جهة أخري فقد تحدث الأستاذ الدكتور محمد ابو العيون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عن استعداد الكلية الدائم والكامل بتوفير كافة الامكانيات لأبنائنا الطلاب المبدعين والموهوبين في كافة المجالات لحصد الجوائز والمشاركة الفعالة والتميز.

توجه الجميع بالشكر الموصول الي الاستاذ الدكتور جمال بدر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث الذي رافق الفريق أثناء المسابقة حتي تسلم الجائزة .

الشكر الدائم دوما الي الاستاذ أحمد عبد العظيم مدير ادارة رعاية الشباب بالكلية والاستاذ عمرو العبادي مشرف النشاط موجهين الشكر والتقدير الي الطلاب هم :

-الأحمدى عزت

-نورهان نادى

-أحمد حمادة

-ندى أحمد

-محمود زكريا

-ميار عبدالله

-محمد سيد

الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بالجائزة مشيرين إلي الإهتمام الذي توليه كلية العلوم للانشطة الطلابية.