” أبناء كلية العلوم يحصدون المركز الأول علي مستوي جامعة أسيوط في مسابقة الندوات الذاتية ومركز إعداد القادة “
كتب محسن علي
تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والسيد الأستاذ الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب أقيمت مسابقة الندوات الذاتية لمركز إعداد القادة بجامعة أسيوط والتي استطاع فيه أبناء كلية العلوم حصد المركز الأول.
واعرب السيد الأستاذ الدكتور شحاته غريب عن سعادته البالغه بمستوى الطلاب مؤكدا علي دور طلاب وطالبات كلية العلوم في منظومة الأنشطة الطلابية الجامعية .
كما أكد السيد الأستاذ الدكتور علي عبد الرحيم العبور مستشار اللجنة العليا للانشطة الطلابية وإعداد القادة عن مدي صعوبة المنافسة والفوز في ظل تقارب المستويات إلا أن اصرار وقدرات فريق كلية العلوم بمجهود متكامل استطاعوا حصد المركز الأول عن جدارة واستحقاق.
وفي سياق متصل فقد أوضح الأستاذ الدكتور عبد الحميد ابو سحلي عميد كلية العلوم أن ابناء كلية العلوم دوما يبحثون عن الريادة مؤكدا سيادته علي توفير جميع الامكانيات المتاحة والممكنة للاستفادة من طاقات الشباب بالكلية.