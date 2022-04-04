وسام الركابي ينتهي من تصوير مشاهده بمسلسل «العائدون» لأمير كرارة
كتب: أحمد زينهم
انتهى الفنان العراقي وسام الركابي من تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد “العائدون” والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي عبر شاشة “dmc”.
و يتعاون وسام الركابي خلال الأحداث مع النجم أمير كرارة الذي يجسد دور “عمر” والذي تنكر في حلقة الأمس للوصول إلى معلومات خطيرة عن تنظيم داعش وعملياته ويقوم الركابي بكشف عدد من الحقائق عن التنظيم لأمير كرارة خلال الأحداث.
ويتم الكشف في حلقة اليوم عن شخصية وسام الركابي في تطور كبير للأحداث.
عرضت حلقة “مسلسل العائدون”، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، وتضمنت أحداث عديدة شيقة، لتكشف تعامل المخابرات المصرية مع أخطر القيادات الإرهابية «داعش».
ونجح أفراد المخابرات المصرية في التنكر والدخول إلى الأراضي المستغلة من قبل داعش الارهابية، في محاولة منهم لإنقاذ «حسين» محمد فراج، والذي تعرض للتعذيب لإجباره على النطق بكل المعلومات التي سربت لصالح مصر، ولكنه ظل مُصّر على أن لا يتكلم تحد تهديدات مشددة بقتله من قبل أمير داعش.