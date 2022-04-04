وسام الركابي ينتهي من تصوير مشاهده بمسلسل «العائدون» لأمير كرارة

كتب: أحمد زينهم

انتهى الفنان العراقي وسام الركابي من تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد “العائدون” والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي عبر شاشة “dmc”.

و يتعاون وسام الركابي خلال الأحداث مع النجم أمير كرارة الذي يجسد دور “عمر” والذي تنكر في حلقة الأمس للوصول إلى معلومات خطيرة عن تنظيم داعش وعملياته ويقوم الركابي بكشف عدد من الحقائق عن التنظيم لأمير كرارة خلال الأحداث.

ويتم الكشف في حلقة اليوم عن شخصية وسام الركابي في تطور كبير للأحداث.

عرضت حلقة “مسلسل العائدون”، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، وتضمنت أحداث عديدة شيقة، لتكشف تعامل المخابرات المصرية مع أخطر القيادات الإرهابية «داعش».

ونجح أفراد المخابرات المصرية في التنكر والدخول إلى الأراضي المستغلة من قبل داعش الارهابية، في محاولة منهم لإنقاذ «حسين» محمد فراج، والذي تعرض للتعذيب لإجباره على النطق بكل المعلومات التي سربت لصالح مصر، ولكنه ظل مُصّر على أن لا يتكلم تحد تهديدات مشددة بقتله من قبل أمير داعش.

في مشهد آخر، أصدر أمير داعش الإرهابية حكم بإعدام «حسين» محمد فراج حرقًا حيًا، وذلك بعد خيانته له بتسريب معلومات لصالح المخابرات المصرية، وانتهت الحلقة على عدم قدرة وصول «عمر» أمير كرارة، و«وليد» إسلام جمال إلى مقر قادة داعش قبل تحقيق الحكم، وأشعل أحد أفراد داعش بالفعل النار بجسد «حسين» محمد فراج الذي حبسوه داخل صندوق حديد مفرغ، لتنتهي الحلقة، وتستكمل في حلقة غدًا لمعرفة كيف سيتعامل «عمر» أمير كرارة، معهم.

مسلسل «العائدون» يُعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة كل من: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال و إنتاج شركة “ميديا هب سعدى – جوهر”.