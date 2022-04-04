نور الكاديكي تعترض على حذف إسمها من تتر مسلسل “يوتيرن”
كتب : أحمد زينهم
اعترضت الفنانة نور الكاديكي على حذف إسمها من تتر مسلسل يوتيرن، وعلى سوء معاملة ريهام حجاج بطلة العمل لها أثناء التصوير وتركت لوكيشن التصوير؛ وذكرت ذلك على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وجاء نص ما قالته الفنانة نور الكاديكي: “انا جاية انهاردة اتكلم عن الظلم ال بيحصل في الوسط الفني و القرف ال بقنا فية، بقيت كل حاجة ماشية بالكوسة لدرجة أني اتظلم و يتشال أسمي من المسلسل طب لية، و عملت اية عشان يحصل كدة لية الواحد مياخودش حقة لية، اية المرض ال بقي في الناس دة يجد انا مش مصدقة و مصدومة خلاص بقيت اي واحدة بطلة تطلع بفلوسها تفتري و تظلم الناس و تمسح اسميهم و تتحكم في كل حاجة كل دة لية و عشان أيه أنا مش حسكت و حتكلم كمان بدال الناس ال خايفة تتكلم و تقول إنها اتظلمت، أنا بطالب بحقي و أظن الناس كلها عارفة الممثل بيتعب إزاي و بيقعد يصور بالساعات و بيعمل ال علية و اكتر عشان في الاخر يلاقي نتيجة مش عشان يلاقي اسمة ممسوح من المسلسل لا انا بطالب بحقي و بحق المجهود ال عملتة و عايزاكو تحسو بيا و بي الظلم ال بقينا فية في الوسط الفني، نور الكاديكي اطالب بحقي في عدم تنزيل اسمي في تتر المسلسل يوتيرن، مش حسكت للظلم و دة حقي و تعب مجهودي، عايزة حقي”.
يذكر أن مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.