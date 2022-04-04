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” المنوفية ” : نفذ 58 مشروع خلال شهر مارس بتمويل ما يزيد عن 12 مليون جنيه

” المنوفية ” : نفذ 58 مشروع خلال شهر مارس بتمويل ما يزيد عن 12 مليون جنيه

متابعة إبراهيم عيسى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أننا مستمرون في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة ” مشروعك ” ، وذلك في إطار دعم خطة المحافظة في مجال تشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

أشار محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ” مشروعك ” خلال شهر مارس الماضي بلغ 90 فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 58 مشروع بتمويل 12 مليون و 160 ألف جنيه تقريباً ، موجهاً القائمين علي برنامج ” مشروعك ” بضرورة تكثيف حملات توعوية عن المشروع خاصة في القرى ، وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب علي العمل الحر ، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

فيما أكد محافظ المنوفية علي أن الهدف من ” مشروعك ” هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة ، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين علي قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها ، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة ، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين .

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