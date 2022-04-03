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مصرع بائع متجول على يد فتاة بميدان العارف بالله

مصرع بائع متجول على يد فتاة بميدان العارف بالله

كتب. محمد عليو

لقى بائع متجول مصرعه طعنًا بسكين على يد إحدى الفتيات، عقب قيامه بمعاكستها، بمنطقة العارف بمدينة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد تلقيه بلاغاً بنشوب مشاجرة أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص بدائرة القسم.

انتقل ضباط البحث الجنائي إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وصول جثة “ح . ا” 36 عامًا، بائع متجول إلى مستشفى سوهاج العام، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة بالجانب الأيمن من الصدر وأسفل البطن، كما تبين أن المذكور يقيم بدائرة قسم أول سوهاج، وسبق اتهامه في عدد “24 ” قضية .

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وبين كلٍ من المدعوة “س . ح” 17 عامًا، بائعة متجولة، و”د . ح” 22 عامًا، بائعة متجولة، تقيمان بدائرة القسم عقب قيامه بمعاكستهما فقامت على إثرها الأولى بالتعدي عليه بسلاح أبيض عبارة عن “سكين” كان بحوزتها مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

تم ضبط المتهمتين وبحوزة الأولى الأداة المستخدمة “سكين” وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المتهمتين والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، كما تم اخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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