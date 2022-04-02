عميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ يكرم فريق المرشدات الفائز بالمركز الأول
كتب محمود علوان
كرم الاستاذ الدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ فريق المرشدات المشاركات من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ في الدورة الإرشادية السابعة عشر لجوالات المعاهد العليا والمتوسطة
برعاية لأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة الجوالة والمرشدات.
هذا ولقد توجت طالبات المعهد العالي للخدمة الاحتماعية بكفر الشيخ بالحصول عليالمركز الأول درع عام الدورة الكشفية السابعة عشر.
حيث حصد فريق المرشدات المراكز الأولي في المجالات الآتية :-
المركز الأول في مجال الخدمة العامة والبئية.
والمركز الأول في مسابقة القيم والسلوك والاتجاهات الكشفية
والمركز الاول في المجال الديني.
والمركز الأول في المجال الثقافي.
والمركز الأول في المجال الإرشادي.
والمركز الأول في المجال الفني والسمر.
كان ذلك بحضور كل
الأستاذ الدكتور / شعبان عزام
وكيل المعهد لشؤون التعليم والطلاب.
الأستاذ الدكتور /أشرف مريد
وكيل المعهد لشئون البيئة وتنمية المجتمع.
الأستاذ الدكتور / محمود عطيه
وكيل المعهد للتدريب ورعايه الشباب
والأستاذ الدكتور / رفعت عكاشه
رئيس قسم التدريب الميداني والمعسكرات.
والاستاذ/ محمد النجار مدير إدارة الخدمات الطلابية.
والأستاذ/ أحمد سرحان رئيس قسم رعاية الشباب.
والأستاذ الدكتور /خالد مجاهد
رئيس قسم تنظيم المجتمع.
والأستاذة الدكتورة/ أميرة عبدالنبي
مدير وحدة الجودة.
د/ايمن حرويس رائد لجنة الجوالة.
مشرف لجنة الجوالة ا/طارق عبدالخالق.
مشرفة الفوج ا/سعاد العباسي.
رئيس إتحاد الطلاب. عبدالرحمن الشوربجي