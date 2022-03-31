نيسان تخطط لتصنيع سيارات المستقبل الكهربائية بطرازات وتكنولوجيات جديدة

كتب : ماهر بدر

6 موديلات كهربائية متميزة بتكنولوجيات نيسان الفريدة

الطرازات الجديدة تعمل بالطاقة الكهربائية مع الاحتفاظ بمتعة القيادة

نيسان تتوقف عن الاستثمار في محركات الاحتراق الداخلي بالكامل

إطلاق العديد من الموديلات التي تناسب مستويات مختلفة من الطاقة الكهربائية

أعلنت نيسان خطط الشركة للتوجه نحو مستقبل مستدام مع العمل على تعزيز مكانتها في الأسواق الأوروبية من خلال إطلاق ستة طرازات جديدة من السيارات الكهربائية هذا الصيف.

ومن خلال الاستفادة من خبرتها الفريدة وريادتها في مجال السيارات الكهربائية، أكدت نيسان على توجهها لوسائل التنقل التي تعمل بالكهرباء من خلال مجموعة مميزة من السيارات الكهربائية الرائعة والجديدة.

وبعد قرار عدم الاستثمار في Euro 7 في مجال سيارات الركوب، لن تطلق نيسان أي سيارة تعمل عن طريق محركات الحرق الداخلي بالكامل في أوروبا بداية من عام 2023. وتخطو الشركة خطوات جريئة وجادة لضمان تقديم الجيل الجديد من وسائل التنقل، وتتوقع نيسان أن تصبح 75% من مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية بداية من السنة المالية 2026، وتطمح نيسان لتحقيق مبيعات تبلغ 100% من السيارات الكهربائية بنهاية العقد الحالي.

ويلعب هذا الإعلان دوراً هاماً في تحقيق طموحات نيسان 2030، وهي الرؤية طويلة الأمد لتعزيز وسائل التنقل الحديثة وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى.

وبهذه المناسبة قال السيد/ غييوم كارتييه، رئيس نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوقيانوسيا وأوروبا، “نيسان تتحرك بقوة تجاه مستقبل السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتقود أوروبا الطريق لتحقيق ذلك. لدينا توجه واضح من خلال طموح نيسان 2030، ومن خلال الطرازات الكهربائية التي تخطط الشركة لإطلاقها خلال الفترة القادمة، فنحن نُمهد الطريق بالفعل نحو مستقبل مستدام”.

وأضاف كارتييه: “من خلال الاستفادة من تواجدنا العالمي المميز والتحالف مع شركائنا، تعتبر هذه خطوة هامة بالنسبة لنيسان في أوروبا مع وصول أكثر مجموعة تنافسية من منتجاتنا في الأسواق الأوروبية، حيث نقوم بتسخير إمكانياتنا وخبراتنا الفريدة في مجال السيارات الأوروبية لتقديم مجموعة من تكنولوجيات المحركات الكهربائية التي تلبي احتياجات عملائنا دون أي تنازل عن متعة ورفاهية السيارات التي نقدمها.”

وتتجاوز طموحات وخطط نيسان السيارة نفسها، حيث تعمل الشركة على الارتقاء ببيئة شاملة للسيارات الكهربائية، والتي تتضمن مبادرات لتحسين عمل البطاريات، وزيادة القدرة على التحكم فيها، وفي الطاقة الصادرة منها. ويعمل مصنع نيسان الرائد، EV36Zero والذي يقع في سندرلاند بالمملكة المتحدة، على إنتاج السيارات والبطاريات، ويعتمد المصنع على مصادر الطاقة المتجددة لرسم خطة شاملة لمستقبل صناعة النقل.

ومن خلال مصنع نيسان EV36Zero الرائد، ومجموعة الطرازات الكهربائية الجديدة التي تخطط الشركة لإطلاقها، تفتح نيسان صحفة جديدة في أوروبا مع تبنيها رؤية واضحة للسيارات التي تعمل بالكهرباء والعمل على تحقيق حيادية انبعاثات الكربون.

إطلاق مجموعة متنوعة من سيارات المستقبل الكهربائية

تقدم نيسان العديد من الخيارات للعملاء والمزيد من الحماس والمتعة في القيادة والإمكانيات مقارنة بأي وقت مضى، وذلك من خلال تحديد معايير السيارات الكهربائية التي تخطط لإطلاقها. ومع إطلاق تكنولوجيا السيارات الهجينة أو الهايبرد في جوك، ودعم نيسان قاشقاي و X-Trail بنظام e-POWER، وإطلاق السيارة نيسان أريا، وهي سيارة تعمل بالكامل عن طريق الكهرباء، تعتبر 2022 علامة فارقة حيث تقدم نيسان مستويات مختلفة من السيارات التي تعمل بالكهرباء لتلبية احتياجات العملاء.

الرحلة نحو الوصول لسيارات تعمل بالكهرباء بنسبة 100% دون أية تنازلات

مع تسارع وتيرة الثورة الكهربائية، تدعم نيسان السائقين في البدء في رحلتهم تجاه تحقيق التنقل بدون أي انبعاثات ضارة، من خلال مجموعة رائعة من السيارات الكروس أوفر. وتعكس مجموعة المحركات التي توفرها شركة نيسان التنوع في عادات القيادة لعملائها حول العالم.

جوك الهايبرد

تحافظ النسخة الجديدة من السيارة “الكومباكت كروس أوفر”، نيسان جوك هايبرد، على شخصية السيارة نيسان جوك، وتعطي العملاء المهتمين بالسيارات الكهربائية مقدمة شاملة حول عالم السيارات الكهربائية. وتجمع نيسان جوك الهايبرد بين الأداء الرائع والاستمتاع بالقيادة مع كفاءة عالية في استهلاك الوقود من أجل تجارب مميزة على الطريق.

وتوفر نيسان جوك هايبرد تجربة قيادة كهربائية متكاملة مع محرك متعدد الوسائط وجير بوكس يتسم بالذكاء، وتعمل السيارة بالطاقة الكهربائية بالكامل أو الدمج ما بين محرك الاحتراق والمحرك الذي يعمل بالطاقة الكهربائية. ويعمل نظام e-Pedal Step المبتكر من نيسان على السماح للسائق بزيادة سرعة السيارة أو خفض سرعتها بشكل سلس مما يزيد من الراحة في التنقل.

السيارة نيسان قاشقاي الجديدة كلياً المدعمة بنظام e-POWER

عن طريق الاعتماد على تاريخ السيارة نيسان قاشقاي وهي السيارة الأولى من طراز الكومباكت كروس أوفر حول العالم، ترتقي نيسان قاشقاي الجديدة كلياً بتجارب القيادة من خلال تكنولوجيات محرك e-POWER من نيسان.

ويقدم هذا النظام الرائع -والذي قامت شركة نيسان بتطويره كلياً- تجربة رائعة للقيادة بسيارة تعمل بالكامل عن طريق الكهرباء بدون الحاجة لإعادة الشحن، مع محرك يعمل 100% بواسطة الكهرباء يدعم زيادة سرعة السيارة ومحرك مع حرق صغير يعيد شحن البطارية أثناء التنقل بها، مما يقدم المزيد من الثقة لقائد السيارة.

السيارة X-Trail الجديدة كلياً مع نظام e-POWER

تتخذ السيارة X-Trail الجديدة أسلوباً جريئاً وجديداً بالنسبة لعائلة السيارات الكروس أوفر من نيسان، حيث أنها مزودة بمحرك e-POWER المبتكر وتكنولوجيات e-4ORCE للدفع الرباعي لتقديم سيارة متميزة تتمتع العائلات بالتنزه والقيام بالمغامرات والرحلات بها.

تقدم السيارة الجديدة أداء كهربائي مميز بدون مجهود من خلال نظام e-POWER، ويوفر هذا الطراز الجديد هدوء وراحة كبيرة من خلال الدقة التي توفرها تقنيات -4ORCE ذات المحرك المزدوج مع القدرة على التحكم في كل العجلات بالسيارة، مما يقدم تجارب قيادة ممتعة وأمنة في نفس الوقت.

ومع الطاقة الكهربائية المميزة، يتمتع السائق بقيادة شيقة مع ثقة كبيرة في إمكانيات السيارة التي تقدم للسائق فوائد التنقل عن طريق الطاقة الكهربائية في خطوة هامة تجاه المستقبل.

السيارات التي تعمل 100% عن طريق الكهرباء

نيسان ليف

نيسان ليف هي السيارة الكهربائية الأولى في العالم التي يتم تصنيعها بأعداد كبيرة، وقد حققت ثورة حقيقية في مجال السيارات الكهربائية ورسمت الرؤى للسيارات الكهربائية الجديدة والعصرية، وحققت نيسان ليف مبيعات بلغت 577 ألف سيارة حول العالم وتمكنت من التنقل لأكثر من 9 مليار كيلومتر بدون أي انبعاثات منذ إطلاقها في 2010.

وطورت نيسان خبراتها الثرية في مجال السيارات الكهربائية من خلال السيارة الرائدة نيسان ليف، حيث نجحت الشركة في الوصول للمعادلة الناجحة والمثالية خلال عقد من التطويرات المستمرة لجعل أكبر عدد من العملاء حول العالم يتمتع بمزايا السيارات الكهربائية وتقديم تصميمات أكثر روعة وإمكانيات رائعة للاتصال في السيارات وخيارات محركات تتسم بأعلى مستويات الكفاءة من خلال نيسان ليف 2022.

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نيسان أريا

تعتبر نيسان أريا علامة هامة في رحلة نيسان في مجال السيارات الكهربائية، حيث تعتبر أريا أول سيارة كوبيه كروس اوفر تعمل بالكامل عن طريق الكهرباء وذروة الابتكارات الرائعة من شركة نيسان. وهي السيارة الأولى التي تًصنع عن طريق منصة CMF-EV العبقرية التي طورتها نيسان لحلفائها. وتقدم نيسان أريا تجارب استثنائية بالنسبة للسيارات الكهربائية، وتعبر عن شخصية نيسان اليابانية على نحو فريد، وتقدم أداء ديناميكي مميز، وتعد أكثر السيارات رحابة على الإطلاق من الداخل في فئتها.

وتقوم نيسان أريا بإعادة تعريف قيادة السيارات الكهربائية، ونيسان أريا مزودة أيضاً بنظام e-4ORCE مما يوفر التوازن والتحكم الأمثل. ويقدم نظام المحرك المزدوج توزيع رائع للطاقة مع استجابة فائقة لزيادة سرعة السيارة بدون مجهود مع مختلف سيناريوهات القيادة.

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نيسان تاور ستار

الجيل القادم من سيارات نيسان الكومباكت للنقل الخفيف هي السيارة الجديدة كلياً نيسان تاور ستار والتي صممت لتعمل بكفاءة ويُمكن للعملاء الاعتماد عليها في مختلف المواقف وتعتبر شريك مستدام في النجاح مع الارتقاء بكافة الجوانب من أجل تلبية مختلف احتياجات العملاء.

وبالاستفادة من تضافر الجهود بين الشركاء ومنصات تصنيعهم، صُمم طراز تاور ستار عن طريق الدمج بين الكفاءة والأداء العملي الرائع. وتتوافر تاور ستار بمحرك يعمل بالكامل عن طريق الكهرباء ويعمل لنطاق يصل إلى 300 كيلومتر تحت دورة المركبة الخفيفة المتناسقة في جميع أنحاء العالم أو ” WLTP”، بالإضافة إلى تكنولوجيات 20+، وتعتبر السيارة نيسان تاور ستار هي الخيار الأفضل لتوصيل مختلف المنتجات، وتساعد هذه السيارة من الجيل القادم من سيارات النقل الخفيف في تقديم الدعم لمستقبل أنشطة الأعمال الذي يتسم بالاستدامة ويزيد من وتيرة التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الكهربائية.