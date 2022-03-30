بالصور: “المركز الاعلامى لحقوق الإنسان”يحتفل بيوم اليتيم بالسيرك القومى
كتب_عماد خطاب
فى إطار المشاركه المجتمعيه وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي
بالاهتمام بجميع أطياف المجتمع،
وبناءا على تعليمات الدكتور عمرو محسن” رئيس المركز الاعلامى لحقوق الإنسان”والمستشار
على المحجوب “الأمين العام للمركز،
قام المركز بعقد احتفاليه خاصه بيوم اليتيم والقيام بدعوه عدد من الأطفال المتواجدين بدور الايتام حيث أقيم لهم عرض خاص بالسيرك القومى بالعجوزة،
حيث تم الاحتفال بالتنسيق مع كلا من الاستاذه ناصره صالح ” مساعد رئيس المركز للعلاقات العامه ” وبمتابعة الاستاذة هدى عبد الرحمن “مساعد رئيس المركز للتنظيم” والمهندس وائل التركي “مسؤول عام الإعلام بالمركز” والاستاذ أحمد غريب
“مساعد مدير المركز للشكاوى”
والاستاذ عادل غلاب”مدير مكتب
رأس غارب” و الاستاذه رانيا عبد الحافظ “مدير مكتب امبابة ” والاستاذ إيهاب كمال “مدير مكتب بولاق”،
وبحضور الأستاذ أحمد أبو عرب
” مدير مكتب اوسيم ” والاستاذ عماد خطاب “رئيس لجنة الإعلام بكتب اوسيم” ،
وبالتعاون مع جمعية الخدمات المتكاملة بقياده الاستاذه أسماء والاستاذه ثريا ذكى “مدير أدراة الشؤون الاجتماعية”.