هولمان قدم عرض طيب وهزم التعليم برباعيه خارج الديار
كتب -مسعد مجاهد
نجح خالد سعد ” هولمان” المدير الفنى لفريق الاميريه فى تخطى فريق التعليم بقيادة مصطفى عبد الرحيم بأربعة أهداف مقابل هدف فى مباراة الاسبوع ال25 من عمر مسابقة القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبيه.
-عاد فريق الاميريه مرة أخرى لمواصلة الانتصارات بالفوز خارج الديار فى مباراة الأمس على فريق التعليم 4/1 ، سجل الاميريه هدفين توك توك وهدف لكلا من احمد چوكر و ميسى ، بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق الاميريه للنقطه 20 فى المركز الثانى عشر ،بينما توقف رصيد التعليم عند النقطه 16 فى المركز الرابع عشر بالجدول
أكد خالد سعد أن أبناء الاميريه لعبوا مباراه كبيره وكان لديهم الفرصه فى تسجيل عدة أهداف أخرى لكن سوء التوفيق لازم لعيبه طوال الوقت وبالرغم من النتيجه أشار أنه يمتلك لاعبين رجال على قدر المسؤوليه لتخطى المرحله القادمه فى تعديل أوضاع الفريق بترتيب الجدول بقاء الفريق لموسم جديد .
كما أشاد حسين عبدالفتاح المدرب العام لفريق الأميريه بمستوى وأداء الفريق على مدار 90 دقيقه ،وقال أن التوفيق توفيق اليوم واننا نمتلك عناصر متميزه تجمع بين الشباب والخبره ، والمرحله القادمه صعبه ولا بديل امامنا سوى الفوز والهروب إلى مكانه آمنه بجدول الترتيب بعيدا عن منطقة صراع شبه الهبوط ونحن قادرين على تخطى هذه المرحله .
كما عبر أيضا هانى ثابت المدرب العام لفريق الاميريه عن سعادته البالغة و فرحتة الكبيره بالفوز والعودة بثلاث نقاط هامه وغاليه نظرا لموقف الفريق فى ترتيب الجدول ولكن الجهاز الفنى أعاد ترتيب أوراقه مرة أخرى واجتمع باللاعبين الكبار مثل يونس ومحمد جمال واتفقوا على بذل الجهد والالتزام خلال فترة التمرين القادمه من أجل تعديل مسار الفريق والابتعاد عن منطقة الخطر
ووضع الاميريه فى مكانه افضل وخاصة أن المباريات القادمه سوف تكون مباريات كؤوس بالنسبه للجهاز واللاعبين تحت شعار لا بديل عن الفوز داخل وخارج الديار .