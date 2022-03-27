محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمراكز ومدن المحافظة
تحت رعاية الأستاذ الدكتور/خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ،قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية صباح اليوم بتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها بحضور الدكتور/ خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والمهندس/علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والتي ستبدأ فعالياتها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 27 مارس وعلى مدار أربعة أيام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال .
أضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها ، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.
ومن جانبه أكد الدكتور/ خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة استعداد المديرية لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر إنطلاق فعالياتها على مستوى المحافظة، بداية من اليوم وتستمر لمدة ٤ أيام وذلك من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، وإطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء على شلل الأطفال نهائيا
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1093742 طفل وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات ، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 2503 فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة منهم ٣٥٣ فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 2149 فريق متحرك، من شقة إلى شقة ، مشاركا بها عدد 190 طبيب و160 مشرف على الإدارة الصحية و42 مشرف من قبل مديرية الصحة بالإضافة إلى تواجد 628 مشرف في المراكز والوحدات الصحية لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل .