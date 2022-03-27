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بالتايجر .. خبيرة التجميل شيرين الشاعر تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالتايجر .. خبيرة التجميل شيرين الشاعر تتألق بجلسة تصوير جديدة

أميرة زايد

خضعت خبيرة التجميل شيرين الشاعر لجلسة تصوير جديدة حيث ظهرت باطلالة جذابة
وتألقت شيرين بفستان باللوني الأسود والبني بنقشة التايجر مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما تاركة
شعرها الاشقر القصير منسدل وبدت شيرين في كامل أناقتها ،
واعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ، وانتعلت “حذاء” جلد باللون الأسود.

جدير بالذكر أن خبيرة التجميل شيرين الشاعر تعتمد أحدث صيحات الميكب العالمية
اهتمام شيرين بالمكياج بدأ منذ الطفولة كما صرحت من قبل وتحلم بأن تُصبح لديها علامة تجارية خاصة بها تحمل اسمها، كما تتمنى بأن تصبح شخصية مؤثرة في حياة الشباب خصوصاً من خلال ما تطرحه من أفكار ومن خلال مسيرتها.

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