الشائعات والتصدي لها .. حوار خاص مع خبير السوشيال ميديا والامن السيبراني “مارو خالد”
كتب / احمد طارق
أصبحنا الآن نرى الكثير من الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي لزيادة التفاعلات وبعضها للأسف يعمل بطريقة غير شرعية، وهذا ما جعل الكثير من المستخدمين يتركون التعامل عبر الإنترنت لعدم الثقة الكاملة فيه، هذا بالتأكيد لم يكن سهل على أصحاب المشاريع المعتمدة اعتمادا تام على الثقة في منصات التواصل الاجتماعي ولذا وجب علينا دراسة هذه الظاهرة من عدم الثقة.
ومن أجل دراسة هذه الظاهرة كان حتماً علينا أن نلتقي بخبير السوشيال ميديا الشاب مارو خالد والذي مع حداثة سنه يعتبر من كبار المطورين في مجال السوشيال ميديا فقد استطاع في وقت قصير إحداث طفرة نوعية في عالم التوثيق وتأمين الحسابات وتزويد المتابعين والترويج لها ، وفي حوار خاص مع خبير أمن المعلومات والتسويق الرقمي مارو خالد وبسؤاله عن دوره في نشر الثقافة المتعلقة بتأمين منصات السوشيال ميديا قال انه يقوم بالعديد من المساعدات المجانية لأي شخص يتم ابتزازه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”