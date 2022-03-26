يوم اليتيم بمشاركةنجوم الفن والمتحابين في الله

كتب : ماهر بدر

اقامت مؤخرا جمعية المتحابين فى الله برئاسة سفيرة السلام الاجتماعى والنوايا الحسنة ناهد الدفراوى، احتفالها السنوى بيوم اليتيم، بحديقة المبدعين بالمهندسين بحضور كوكبة كبيرة من الفنانين منهم ” أحمد ماهر، سهير المرشدي، مديحة حمدى، عفاف شعيب، سهير رمزى، عفاف رشاد، محمد رياض، مجدى صبحى، أحمد صادق، طارق ريحان، محمود عامر، طارق الدسوقى، د. عبد الله مراد، ليلى عز العرب، محمد الصاوى، سامح الصريطى، أيمن عزب، عبد السلام الدهشان، عبد الرحيم حسن، فاطمة الكاشف، جمال عبد الناصر، محمد عادل، محمد جبر، المطربة نهلة خليل، عزب شو، تامر ضياء، معتز السويفى، فتحى سعد” .

كما شهد الحفل الكاتب الدكتور عمرو دوارة، السفير فخرى عثمان مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير د. عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، اللواء أحمد أبو العزايم رئيس مؤسسة أبو العزائم للتنمية وحقوق الإنسان والصداقة بين الشعوب، واللواء محسن النعمان وزير التنمية المحلية الأسبق، والمستشار عادل عبد الباقى وزير مجلس شئون الوزراء الأسبق، واللواء د. أحمد جاد الخبير القانونى، والمهندس محمد عون الأب الروحى للأيتام وراعى الحفل، والفريق يوسف عفيفى محافظ البحر الأحمر الأسبق، محمود فوزى رئيس أكاديمية نوبل، والخبراء بهيئة تنشيط السياحة د. منار فهمى وطارق زكريا، والإعلامية منال عبد اللطيف .

وتضمن برنامج الاحتفال فقرات من فنون السيرك والأغانى والموسيقى الشعبية، كما شارك المايسترو الدكتور مصطفى أحمد عضو الجمعية والمايسترو بالجامعة الأمريكية وفرقته بفقرات غنائية، يقدمها المطربة أنغام مصطفى وعزة نصر، كما يشارك مطرب الأوبرا مصطفى النجدى، والمطرب العالمى سامى منصور، والمطرب مصطفى صباح، والمطرب ميمى سلطان .

من جانبها وجهت ناهد الدفراوى رئيس الجمعية، الشكر للأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، وللمهندس حلمى النشار مدير الحدائق بهيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، لما بذلوه من جهد كبير فى الإشراف على إعداد الحديقة وتجهيزها لاستقبال الأطفال الأيتام كعادتهم كل عام وإسعادهم فى يوم ترفيهي يدخل البهجة والسرور فى نفوسهم.