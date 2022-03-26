لجنة وفد دمياط تشارك فى مبادرة تامر دافشنى بمكتبة مصر العامة بعزبة البرج
كتب عبده خليل
نظم حزب الوفد بمحافظة دمياط فعاليات احتفال حزب الوفد بمشاركة الفنان تامر دافشنى احد رواد الفن التشكيلى ومتبنى تشجيع المواهب من الاطفال والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة الموهبين من اجل تشيجعهم وتجديد حوافزهم وقد افتتح المعرض المستشار ياسر العبد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا والدكتور عادل فريد الخبير العالمى لتقيم اللوحات و حاتم كامل رئيس لحنة الوفد بمركز دمياط ولفيف من الوفديين وقد حضر من المواهب عدد كبير من الاطفال من سن اربع سنوات من دمياط وبورسعيد والمنصورة وكان يوما حافلا بالسعادة وقام المستشار بتقديم هدايا لبعض المواهب باسم حزب الوفد وكانت سعادته غامرة ووعد بتنظيم معرض كبير قريبا واثنى الفنان تامر دافنشي واحد متبنى المواهب الصغيرة مشاركة حزب الوفد بدمياط ومشاركته بجدية حبا فى مصر واضاف العبد يعد ليوناردو دافنشى أعظم وأشهر الرسامين فى التاريخ، وأن يأخذ الفنان تامر دافشنى لقبه من جديد لموهبته فى الرسم فبالتأكيد يمتلك موهبة عظيمة مميزة عن أى شخص يقوم بالرسم، ولهذا أطلق لقب تامر دافنشى الصغير ويمتلك موهبة فى الرسم يتخطى بها كبار الرسامين وتم اختيار لوحاته للعرض فى معارض مصرية كثيرة لكن مهارته فى الرسم واهتمامه بالتفاصيل جعلت مختصين بالفنون يشبهونه بـدافنشي واختيار لوحاته للعرض فى الاكاديميات للفنون ، وشهرة تامر تتجاوز حدود محافظات مصر لكنه يشتهر بـدافشى دورسيت
وما يثير الانتباه أن تامر تعلم مهارات الرسم ليستغل وقته في ازمة فيروس كورونا أى خلال العامين الماضيين فقط، ويقول إنه يجد من الممتع الدخول فى التفاصيل الدقيقة واختيار كل تجعد وبقعة فى إبراز التفاصيل فى رسمته واختتم حاتم محمود رئيس لجنة الوفد بمركز دمياط تم اختيار الصرح الثقافي مكتبة فرع مصر العامة، في مدينة عزبة البرج، والتى تم افتتاحها العام الماضي لتحقق حلم أهالى عزبة البرج ليصبح منبرا ثقافيا فمكتبة مصر العامة بعزبة البرج صرح ثقافي جديد بدمياط وتم
إنشاء مكتبة في مدينة عزبة البرج كانت حلما لأهالى العزبة، لتكون المكتبة حلقة من حلقات العلم والتنوير، بما تضمه من الكتب الضخمة، والأنشطة الثقافية المتنوعة التي ستقام بها، كما انها ستفيد المجتمع المحيط بالمكتبة بنسبة كبيرة، وستؤثر فيه بالإيجاب، خاصة في الأطفال والشباب فالمكتبة بمثابة الصرح الثقافي لاهالى العزبة وهي اول مدينة صديقة للنساء ، تنفيذا لبرنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات ، تم اختيار مدينة عزبة البرج لافتتاح معرض الفنان تامر دافشنى وهو احد رواد الفن التشكيلى ومتبنى تشجيع المواهب من الاطفال والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة الموهبين من اجل تشيجعهم وتجديد حوافزهم ،