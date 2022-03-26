احتفال عيد الام
بمركز الابداع والفنون بالمؤسسة الاجتماعية العمالية
كتب رزق ملاك شفيق
أقيم أمس الجمعه الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ فى تمام الساعة السابعة مساء
حفل تكريم الأم المثالية وذلك بمشاركة الفرق الفنية لذوى الهمم فى حضور الساده النواب شبرا الخيمه
النائب/ مجاهد نصار حزب مستقبل مصر
والنائب اشرف امين نائب بحزب مستقبل مصر
والنائبه منيره المهدى عن حزب الشعب الجمهورى
ومدير عام المؤسسة العمالية
والإشراف الفنى / احمد الاصور
والإخراج العام الحفله الاستاذ/ محمد ربيع
وحضور الفنان / عيد ابو الحمد
وكانت فقرات الحفل
القران الكريم
السلام الجمهورى
ثم كلمه رئيس مجلس إدارة نادي المؤسسة العمالية
ثم قدم العرض الفنى لذوى الهمم بقيادة الاستاذه/ اسماء احمد
والاستاذه/ مارى بسطا جرجس
ثم تم عرض فني المؤسسه العماليه
وقدم عرض مسرحية الام المثاليه
ثم تم تكريم الأمهات المثاليات وتكريم ايضا سكرتارية المرأة بالقليوبية
ثم عرض الانشاد الديني ثم عرض الفني لفرقه الموسيقى والكورال