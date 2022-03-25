الشاذلي يتصدى لـ « جشع التجار »
كتب – يوسف عبداللطيف :-
يتصدى الشاذلي محمد عبدالرحمن نائب رئيس حي شرق اسيوط بكل حزم وقوة إلى جشع التجار من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار بالإضافة إلى تحرير محاضر فورية للمخالفين وذلك لرفع العناء عن كاهل جميع المواطنين خاصة الفقراء والبسطاء ومحدودى الدخل
شهد حي شرق اسيوط إجراءات مكثفة للرقابة على الأسواق حيث قام الشاذلي محمد عبدالرحمن نائب رئيس حي شرق اسيوط بتشكيل حملات مكثفة لمتابعة انتظام أعمال المخابز بنطاق الحي والمرور على جميع المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بشروط البيع بالتنسيق بين الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط ومديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين بالأسواق
وكشف ايمن محروس رئيس حي شرق اسيوط فى تصريحات خاصة لـ « التايم المصرية » عن تكثيف الرقابة على الأسواق لملاحقة السلع الفاسدة وضبط المخالفات حيث تم شن عدة حملات على الأسواق والمحلات لإحكام السيطرة عليها والتى أسفرت عن تحرير ٢٥ محضرا للمخالفين بالأسواق لوجود مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ورصد حالات غش تجاري وعدم وجود شهادة صحية
وأضاف محروس أنه تم غلق وتشميع عدد ٢ محل بيع مواد غذائية لادارتهم بدون ترخيص مؤكدًا مواصلة الحملات الرقابية للتأكد من الانضباط والالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للسلع المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال جميع المخالفات ،