تعليم الشرقية : وحدة الانتقال لسوق لبعمل بالمديرية توفر 1000 فرصة غمل للشباب
كتب : محمد يعقوب
قال محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية أن وحدة الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية والمدعومة من مشروع قوي عاملة مصر (Work force Egypt )الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نظمت اليوم ملتقي توظيفي موسع لتوظيف و تشغيل شباب الخريجين من محافظة الشرقية والمحافظات الآخري
واشار رمضان الى ان ذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والذى يأتى فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال أنشطة وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بمقرنقابة المعلمين بمدينة منيا القمح بحضور ممثلين عن سبعة شركات كبري تعمل بمدينتي العاشر من رمضان و العبور وأعضاء وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل
واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه حضر الملتقى ومعه صابر طه مدير عام ادارة منيا القمحو اسعد فاروق ماضي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وعبد الشافي حسن وكيل ادارة منيا القمح
وأوضح محمد رمضان غريب وكيل الوزارة ان الملتقي الموسع يوفر 1000 فرصة عمل متعددة لشباب وشابات من شباب الخريجين وان تلك الشركات والتى تم توفير فرض العمل بها تمنح الشباب مرتبات متميزة وتوفر تأمين اجتماعي وصحي وحوافز بالإضافة الي توفير السكن للشباب المغتربين و وسيلة مواصلات مجانية .
ووجه رمضان الشكر للقائمين علي تنظيم الملتقي والذين منهم اشرف عبد الرازق مسئول مشروع( Work force Egypt ) ومحمود فكرى ومؤمن سعد مسؤلى مشروع قوى عاملة مصر واحمد حامد مدير الوحدة ومحمد حسين مسئول التوظيف واكرم سالم مسئول معلومات سوق العمل والدكتورة أمانى صالح مسئول ريادة الأعمال
ذلك بالاضافة الى سماح الحملاوى مسئول الإرشاد والتوجيه المهنى ومحمود نجاح مسئول الصحة والسلامة واسامه خير مدير التعليم الفنى بادارة منيا القمح واعضاء وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمدرسة منيا القمح الثانوية الصناعية
وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشكر لكل من ساهم في نجاح ملتقي التوظيف
متمنيا لهم التوفيق والتقدم