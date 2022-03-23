رمضان يعقد اجتماعا مع الموجهين العموم والاوائل والمواد بتعليم الشرقية
كتب : محمد يعقوب
عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية اجتماعا موسعا مع موجهي عموم المواد والموجهين الاوائل بالاضافة الى موجهي المواد الدراسية وذلك فى اجتماع وصفه رمضان يالاكثر اهمية على الاطلاق
جرت فعاليات الاجتماع بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بحضور محمد لاشين مدير ادارة التدريب بالمديرية والسيد الخضري مسئول التخطيط بادارة التدريب
الموجهين العموم والاوائل والمواد
وطارق ضوه مدير عام ادارة التوجيه الفني بالاضافة الى ثروت لاشين موجه عام اللغة الانجليزية والدكتور محمد غنيم موجه عام اللغة العربية وهشام سلامة موجه عام العلوم وصلاح الشال موجه عام الرياضيات ومحسن جنادي موجه عام الدراسات واحمد الشافعي موجه عام الحاسب الالي واسعد فاروق ماضي مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام وصلاح العزازي مدير ادارة الامن والدكتور محمد العدوي مدير ادارة قياس الجودة
توجيهات الدكتور رضا حجازى
واستعرض وكيل الوزارة خطة تنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين لبرنامج فنيات صياغة المفردات الاختبارية لمعلمي المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي”.
خطة وجدول زمنى
وخلال الاجتماع تم وضع خطة وجدول زمني لموجهي عموم المواد الدراسية لمناقشة آليات التنفيذ وتكليف الموجه الأول بكل إدارة بترشيح المدربين بالتنسيق مع مدير ادارة التدريب بالمديرية والادارة و عقد لقاء تعريفي معهم لعرض محتوي الحقيبة التدريبية لكل مادة
خطة التنفيذ
وقال رمضان ان ذلك بالإضافة إلي وضع خطة لتنفيذ البرنامج في الادارات التعليمية على مدى ثلاثة أيام لموجهي المواد الأساسية، تحت اشراف مدير عام الادارة وثلاثة أيام اخرى لتدريب جميع معلمي المواد الاساسية في فى المدارس بالإدارات التعليمية من خلال موجهي المواد، الدراسية وسرعة الانتهاء من تنفيذ البرنامج قبل نهاية شهر مارس ۲.۲۲م ومع ضرورة اعداد بيان ونموذج بحصر المتدربين من فئة الموجهين وفئة المعلمين لكل مادة دراسية
تشديدات رمضان
وشدد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بتوفير المادة التدريبية بجميع مداراس الادارات التعليمية وبعد الانتهاء من الاجتماع تم فتح باب المناقشة الفنية المتخصصة مع موجهي عموم المواد الدراسية كلا في تخصصة في قاعات منفردة ،