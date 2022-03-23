تكريم الدكتور ايمن سالم نقيب اطباء الشرقية السابق
كتب : محمد يعقوب
كرمت نقابة الاطباء بمحافظة الشرقية اليوم الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية السابق، والأمين العام الحالي للنقابة العامة للأطباء، وذلك بقاعة الإجتماعات أمواج بمدينة الزقازيق،
تكريم نقيب الاطباء السابق
جرى فعاليات الاحتفالية في حضور الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية الجديد، ووكيل وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بمحافظة الشرقية،والدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة الشرقية، والدكتور ياسر عبد الرحيم السويدى مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وعدد من قيادات الصحة بالمحافظة واصدقاء النقيب السابق من شخصيات عامة واطباء بالاضافة الى عدد كبير من مندوبى وممثلي شركة إيبيكوا للأدوية.والشركات الاخرى
العلاقات الوطيدة بين نقابة الاطباء وصحة الشرقية
واكد محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أكد خلال الإحتفالية علي العلاقات الوطيدة بين الصحة ونقابة الأطباء بالشرقية، والتعاون المثمر في الاعمال التى من شأنها الإرتقاء بمستوي أداء الأطباء والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية،
التهنئة بالفوز
وهنأ وكيل الوزارة الدكتور أيمن سالم بفوزه في الانتخابات السابقة بمقعد أمين عام النقابة العامة، متمنيا له دوام التوفيق والتقدم لصالح المنظومة الصحية.مشيرا الى ان فترة تواجد سالم نقيبا لاطباء الشرقية كانت حافلة بالانجازات التى تمت بالنقابة
مستشفيات الصحة بالشرقية
كما أشادا نقيب أطباء الشرقية السابق والحالي علي الطفرة التي شهدتها مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية خلال الآونة الأخيرة، والتطور الملحوظ في الخدمات الطبية المختلفة، مقدمين المصحف الشريف وشهادة تقدير لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي جهوده المبذولة لتطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة
ومن ناحية اخرى ترأس اليوم وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الاجتماع الربع سنوي للجنة مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مدير عام الطب العلاجي ونائبه، ومديرة إدارة مكافحة العدوى، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.
واكد المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية أن الاجتماع تناول عرض متوسط التقييم الإحصائي لإجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة خلال فترة الربع الأول السنوي لعام ٢٠٢٢، وعرض التقارير الإشرافية للإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، بعد الزيارات الميدانية الإشرافية علي مستشفيات المحافظة.